Pechino Express 2022, Gli Atletici sono gli eliminati della seconda puntata Gli “Atletici”, la coppia formata da Alex Schwazer e Bruno Fabbri, sono gli eliminati della seconda puntata di Pechino Express, andata in onda giovedì 17 marzo. La loro eliminazione è stata decretata dalle prime arrivate, “Italia-Brasile”. La seconda tappa si è conclusa nell’antico teatro di Hierapolis, attuale Pammukale.

A cura di Elisabetta Murina

Giovedì 17 marzo è andata in onda la seconda puntata di Pechino Express, la Rotta dei Sultani. Le 9 coppie rimaste in gara (le "TikToker sono state le prime eliminate) hanno dovuto affrontare un itinerario lungo oltre 446 km, dalla città di Konya a quella di Pammukale, sempre in Turchia. Ad accompagnare i concorrenti nella loro avventura il conduttore Costantino della Gherardesca, che li ha messi alla prova con qualche imprevisto. Vincitrice della prova immunità è stata la coppia "Mamma e Figlia", formata da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, che non hanno dovuto affrontare l'ultima parte del percorso. Eliminati, invece, Alex Schwazer e Bruno Fabbri, cioè la coppia de "Gli Atletici", arrivati in fondo alla classifica.

Quale coppia è stata eliminata nella puntata del 17 marzo 2022

La coppia de "Gli Atletici", formata da Alex Schwazer e Bruno Fabbri, è stata eliminata nella seconda puntata di Pechino Express, andata in onda giovedì 17 marzo. Oltre a loro a rischio eliminazione c'erano anche "Gli Indipendenti", cioè la coppia formata da Bugo e Cristian Dondi. A scegliere chi tra loro dovesse abbandonare lo show, e così la possibilità di vincere il montepremi da devolvere in beneficienza, state le prime classificate, cioè "Italia-Brasile", Helena Prestess e Nikita Pelizon.

La classifica dopo la seconda puntata

La seconda tappa di Pechino Express si è conclusa nel teatro dell'antica città di Hierapolis, l'attuale Pammukale, in Turchia. Una costruzione antica che, come ha spiegato Costantino della Gherardesca, è iniziata ai tempi dell'impero di Adriano ed era capace di ospitare fino a 12mila spettatori. Le immuni della puntata del 17 marzo sono state ancora una volta "Mamma e Figlia", Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Al primo posto la coppia "Italia-Brasile", mentre ultimi a rischio eliminazione insieme a gli "Atletici" sono stati gli "Indipendenti". Di seguito la classifica completa delle coppie: