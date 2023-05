Paura per Giovanna Botteri, esplode un petardo mentre è in diretta: “Situazione molto tesa” Giovanna Botteri era in collegamento con il TG3 quando è stata interrotta da un petardo esploso a pochi centimetri da lei: “La situazione è molto tesa, ci sono decine e decine di feriti”.

A cura di Gaia Martino

Giovanna Botteri ha vissuto alcuni secondi di pericolo durante il collegamento in diretta da Parigi. Mentre interveniva nel corso del TG3, la giornalista inviata si è spaventata per un'esplosione di un petardo avvenuto a pochi centimetri da lei. "Siamo a Plaza de la Nacion, il corteo è arrivato. Un ragazzo è stato appena ferito da una granata. La situazione è molto tesa", le parole prima dell'esplosione.

L'inviata nonostante il timore di rimanere ferita, ha proseguito il suo collegamento spiegando la situazione intorno a sé al pubblico del telegiornale. I manifestanti protestano contro la riforma delle pensioni: "Ci sono state decine e decine di arresti, di feriti, ora l'ambulanza sta cercando di raggiungere i feriti. Gli scontri da guerriglia urbana continuano eppure era stata una grande manifestazione voluta dai sindacati. 2 milioni e 300 mila in piazza per dimostrare al governo che la protesta contro la riforma delle pensioni è ancora viva nel paese, il 60 % dei francesi appoggiano la protesta. La giornata è stata oscurata dagli scontri", il commento in diretta.

Giovanna Botteri a Fanpage.it: "La gente rivendica il diritto di vivere"

La giornalista, storica inviata della Rai che da dicembre 2021 è corrispondente da Parigi, ai microfoni di Fanpage.it lo scorso marzo ha parlato della riforma e delle proteste che questa ha scatenato: "Questo è un momento molto difficile per la Francia, da una parte assistiamo alla rabbia dei lavoratori per quanto sta accadendo e dall'altra all'esasperazione di un'altra fetta di popolazione per le violenze e per l'interruzione di molti servizi essenziali". La rabbia e le proteste plateali nascono da un malcontento generale dei francesi:

