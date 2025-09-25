Pasqualone ad Affari Tuoi racconta la sua storia e accetta l’ultimo assegno: la partita diventa memorabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera, giovedì 25 settembre 2025, è stato Pasqualone il protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda nell'access prime time di Rai 1. Rappresentante della Regione Molise, Pasquale Pasqualone arriva da Campobasso e lavora come tecnico degli ascensori. Ha giocato accompagnato dalla moglie Mariarosaria che ha raccontato: "Ci siamo conosciuti nel mio palazzo, lui venne a fare una manutenzione". La partita è diventata memorabile: dopo aver raccontato la sua storia che ha commosso tutti, Pasqualone ha ceduto al dottore sul finale accettando l'assegno da 50mila euro. Nel suo pacco c'era il doppio.

La partita di Pasqualone ad Affari Tuoi

La partita di Pasqualone è partita col botto: con il primo tiro ha eliminato dal tabellone 1 euro. Con i tiri successivi Gennarino, 100 euro, poi la beffa, 300mila euro. I restanti due tiri hanno svelato la zampogna e 30mila euro. Il dottore gli ha offerto 30mila euro. "Sono soldi. Voglio ringraziare il dottore e salutare mia suocera Pasqualina, rifiuto" ha dichiarato il pacchista prima di tritare l'assegno.

I tiri successivi hanno eliminato dal tabellone 15mila euro, 500 euro e 200mila euro. Il dottore, allora, ha proposto 17mila euro e Pasqualone ha commentato: "Pure questa è una bella cifra, però possiamo tritare anche questo". Poi ha raccontato la sua storia: "Ci siamo sposati, mio nonno aveva 9 figli. Ne adottò due. Quando lei venne a casa mia, le feci vedere tutta la famiglia Pasqualone. Ci sposammo e decidemmo di adottare anche noi. A noi non sono arrivati i figli, allora andammo per adottarne uno, ma c'erano fratello e sorella e pensammo "Che fai, li separi?", le parole che non gli hanno fatto trattenere le lacrime. Eliminato il pacco nero da 5 euro, poi quelli da 50mila euro, 50 euro, 5 euro e 75mila euro, il dottore gli ha proposto un assegno da 15mila euro, rifiutato.

Con il tiro a disposizione ha aperto il pacco da 0 euro e il dottore ha offerto 19mila euro: Pasqualone ha rifiutato di nuovo. Poi, eliminati 200 euro, gli è arrivato l'assegno da 22mila euro e l'ha tritato di nuovo.

Il finale di Pasqualone che torna a casa con 50mila euro

Pasqualone ha eliminato dal tabellone 20mila euro e, rimasto in gioco con 0 euro, 100mila euro e 10mila euro, ha rifiutato la proposta di cambio. Ha fatto bene perché con il tiro a disposizione ha eliminato dal tabellone l'unica cifra blu, 10 euro. Allora il dottore gli ha offerto 50mila euro. Dopo i ringraziamenti, Pasqualone ha deciso di accettare l'offerta perché il pacco davanti a lui, il numero 7, gli ha ricordato la morte della madre. "Preferisco accettare" dichiara. Nel suo pacco c'erano 100mila euro.