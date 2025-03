video suggerito

“Pasquale Romano mi martirizza”, quando il dottore di Affari Tuoi lavorava con Miguel Bosè Una piccola perla televisiva del passato mostra un giovanissimo Pasquale Romano, alias dottore di Affari Tuoi, rimproverato simpaticamente da Miguel Bosè ai tempi di Operazione Trionfo, nel 2002. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Andrea Parrella

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo conosciamo tutti come dottore ad Affari Tuoi, ma la carriera di Pasquale Romano è di quelle da fare invidia a chiunque aspiri a lavorare dietro le quinte della televisione. E siccome lui ha reso il suo nascondersi un ruolo determinante di uno dei programmi più seguiti della Tv italiana, i rari momenti in cui è stato visibile in video assumono inevitabilmente la caratura di notizia.

Pasquale Romano a Operazione Trionfo nel 2002

Così riemerge dal suo passato un frammento della Tv di inizio millennio caricata da un amatore sui social, che si trasforma in una vera e propria perla. Parliamo dell'anno domini 2002, quando su Italia 1 va in onda Operazione Trionfo, esperimento talent di Italia 1 affidato alla conduzione di Miguel Bosè. Proprio di quel programma era autore Pasquale Romano, che nel corso della trasmissione aveva un filo diretto con il presentatore, bersagliato per altro per le sue gaffe e papere linguistiche che dopo pochi mesi erano diventate un vero e proprio tratto distintivo, oltre che l'oggetto di una deliziosa imitazione di Fabio De Luigi.

Quando Miguel Bosè riprendeva Pasquale Romano in diretta

Lo sapeva Bosè prima di tutti e infatti il conduttore ci scherzava su, sottolineando le sue difficoltà con l'italiano che non era sua lingua madre. Cosa che fece proprio in questo frammento in cui nomina Pasquale Romano durante la diretta del programma, maledicendolo simpaticamente: "In questo momento dovete inquadrare Pasquale Romano che mi dice di quelle cavolate tremende. Questo è il signore che mi martorizza tutte le sere" Qualcuno gli fa notare che non è il verbo giusto e Bosè precisa: "Si dice martirizza? Da me si dice martorizza". A quel punto la regia indugia su un Pasquale Romano sorridente, che prima di quel programma aveva già lavorato come autore a programmi come Sarà vero, Complotto di famiglia e Stranamore e ne avrebbe poi immaginati molti altri oltre Affari Tuoi. Ha infatti firmato, tra gli altri, The Voice, Bisturi e anche l'edizione 2020 del Festival di Sanremo, la prima condotta da Amadeus che ha poi ritrovati proprio ad Affari Tuoi pochi anni dopo.