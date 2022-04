Pasqua 2022 in tv, le celebrazioni della Settimana Santa con Papa Francesco su TV2000 In occasione della settimana santa, che comincia giovedì 14 aprile e termina lunedì 18 aprile, su Tv2000 è prevista una programmazione per seguire le celebrazioni pasquali tenute da Papa Francesco. Di seguito l’elenco completo.

A cura di Elisabetta Murina

In occasione della settimana santa, che comincia giovedì 14 aprile e termina lunedì 18 aprile con il Lunedì dell'Angelo, su Tv2000 (canale 128 e 157 di Sky) è prevista una programmazione dedicata alle celebrazioni pasquali tenute da Papa Francesco. Di seguito l'elenco completo degli appuntamenti.

Le celebrazioni del Giovedì Santo

La settimana santa inizia giovedì 14 aprile con la Messa del Crisma, che Papa Francesco celebra nella Basilica di San Pietro alle ore 9.30. Sara possibile seguirla in diretta su Tv2000 (canale 28 del digitale terreste e 157 di Sky).

Le celebrazioni del Venerdì Santo

In occasione del venerdì che precede la Pasqua, il 15 aprile, saranno due le celebrazioni tenute da Papa Francesco: la Passione e la Via Crucis. La prima sarà alle 17 e sarà possibile seguirla in contemporanea su Tv2000. La seconda, dopo due anni di pandemia, ritorna al Colosseo con i fedeli, a partire dalle ore 21. Quest'anno una delle stazioni della Via Crucis, la tredicesima, sarà dedicata alla guerra in Ucraina e a portare la croce saranno insieme una famiglia russa e una ucraina. Si potrà seguire la celebrazione in diretta su Tv2000 e su Rai1.

Le celebrazioni del Sabato Santo

Sabato 16 aprile l'appuntamento è alle 19.30 con la tradizionale Veglia pasquale, celebrata in diretta dalla Basilica vaticana e trasmessa sul canale TV2000 in contemporanea.

Le celebrazioni della Domenica di Pasqua

Nella giornata di Pasqua, che quest'anno è domenica 17 aprile, Papa Francesco celebrerà alle ore 10 la Santa Messa, seguita dalla benedizione Urbi et Orbi, entrambe nella basilica di San Pietro. Sarà possibile seguire entrambe le celebrazioni in diretta su Tv2000 e Rai1 in contemporanea. Appuntamento quindi alle ore 10 e alle ore 12.

Le celebrazioni del Lunedì dell'Angelo

Lunedì 18 aprile, in occasione della celebrazione del Lunedì dell'Angelo, il pontefice incontrerà i giovani in pellegrinaggio a Roma, per la prima volta dopo la pandemia. L'incontro si svolgerà in Piazza San Pietro a partire dalle ore 17.30. Anche in questo caso sarà possibile seguire l'incontro in diretta tv, in contemporanea, su Tv2000.