Via Crucis 2022 con Papa Francesco in TV, gli orari e dove vederla in diretta su Rai1 e TV2000 Quest’anno Papa Francesco torna a percorrere la Via Crucis al Colosseo. La celebrazione si terrà il Venerdì Santo, cioè venerdì 15 aprile, e sarà possibile seguirla in diretta su Rai1 e Tv2000 a partire dalle ore 21 o in streaming sulle rispettive piattaforme.

A cura di Elisabetta Murina

Papa Francesco torna a percorrere la Via Crucis al Colosseo. Dopo due anni di cambiamenti dovuti alla pandemia, che hanno spostato il tradizione appuntamento del Venerdì Santo in piazza San Pietro e senza fedeli, il pontefice torna alle tradizioni. Il rito si svolgerà venerdì 15 aprile a partire dalle ore 21 e la tredicesima stazione sarà dedicata alla guerra in Ucraina: una famiglia russa e una ucraina, insieme, porteranno la croce. Ecco dove vedere la Via Crucis con Papa Francesco e a che ora.

Quando si terrà la Via Crucis con il Papa: gli orari

Dopo due anni di pandemia, Papa Francesco percorrerà di nuovo la Via Crucis al Colosseo. Torneranno anche i fedeli, a differenza delle due celebrazioni passate, che il pontefice ha tenuto in una piazza San Pietro deserta a causa delle restrizioni. Quest'anno, il tradizionale rito del Venerdì Santo, che precede la Pasqua, si terrà venerdì 15 aprile a partire dalle ore 21. Il tema scelto per le 14 stazioni è la famiglia, a cinque anni dalla pubblicazione dell'esortazione apostolica Amor Laetitia.

La Via Crucis in diretta tv e streaming su Rai 1 e Tv2000

È possibile seguire la Via Crucis in diretta tv su Rai1 e Tv2000 oppure anche via streaming sulle piattaforme appositamente dedicate, come il sito di RaiPlay, il canale Youtube Vatican Media e la pagina Facebook Vatican News.

Le stazioni della Via Crucis: ci saranno anche una famiglia russa e ucraina

La tredicesima stazione della Via Crucis quest'anno sarà dedicata alla guerra in Ucraina: a portare la croce saranno una famiglia russa insieme a una famiglia ucraina. Una scelta non casuale dal momento che la penultima stazione è considerata una delle più strazianti dell'intero percorso, rappresenta il momento in cui Cristo è deposto dalla croce e il suo corpo viene riconsegnato alla Madonna.