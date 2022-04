Dove vedere la messa della Domenica delle Palme con Papa Francesco in TV: orario e canale Domenica 10 aprile Papa Francesco celebrerà la Santa Messa della domenica delle Palme da Piazza San Pietro, dopo due anni di stop a causa della pandemia. Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta tv su Rai1, Tv2000 e Canale5 a partire dalle ore 10.30.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, Papa Francesco torna a celebrare la Santa Messa della domenica delle Palme in Piazza San Pietro. La celebrazione si svolgerà domenica 10 aprile a partire della ore 10 e sarà possibile seguirla in tv e streaming, su Rai1 e Tv2000. Il Pontefice, come da tradizione, benedirà i rami d'ulivo e, dopo la processione che rievoca l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, celebrerà la santa Messa sul sagrato della basilica vaticana.

La messa della domenica della Palme con Papa Francesco su Rai1 e Tv2000

La Santa Messa della domenica delle Palme torna a essere celebrata in presenza, direttamente dalla basilica di San Pietro a Roma. Per due anni consecutivi il rito che precede la domenica della Pasqua non si è svolto come da tradizione a causa della pandemia. Quest'anno, invece, Papa Francesco sarà di nuovo in piazza per benedire i rami d'ulivo e celebrare la messa, alla quale seguirà poi l'Angelus. L'appuntamento è domenica 10 aprile a partire dalle ore 10.30 sarà possibile seguirlo in diretta tv su Rai1, Canale5 Tv2000.

Dove è possibile seguire la messa del 10 aprile in streaming

Per chi non potrà seguire la celebrazione in diretta basterà collegarsi al sito di RaiPaly, la piattaforma streaming Rai, o al canale Youtube Vatican Media e alla pagina Facebook Vatican News.