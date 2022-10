Paolantoni e Cirilli sono Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, lei manda un messaggio in diretta Metti un Paolantoni che non azzecca una nota, che stenta a seguire il testo del brano sul gobbo. Aggiungi un Cirilli in versione Elettra Lamborghini, con tanto di di tatuaggi in vista sulle natiche che non si risparmia nemmeno sul Twerk. Il risultato è strabiliante.

A cura di Giulia Turco

Un’altra performance indimenticabile per il duo Paolantoni Cirilli a Tale e Quale Show. La coppia, vincitrice della puntata precedente nei panni di Stanlio e Ollio, ha conquistato il pubblico proponendo le esibizioni più improbabili, a partire da un esordio col botto in versione Blanco e Mahmood. Questa volta è il turno di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini, sulle note del tormentone dell’estate.

Nessuno dei due vuole interpretare la Twerking Queen

Prima dell’esibizione, va in onda a Tale e Quale Show il riepilogo dei prove per Francesco Paolantoni e Gabriele Ciririlli. Nessuno dei due vuole vestire i panni della Tweerking Queen e così finiscono per litigarsi il ruolo maschile per la performance improvvisandosi entrambi infortunati. Paolantoni si presenta fuori dagli studi Rai del Foro Italico zoppicando, poi è Cirilli che il giorno seguente torna camminando con l'aiuto di una stampella. Alla fine convengono: “Elettra facciamola fare a Carlo Conti”.

La performance di Paolantoni e Cirilli a Tale e Quale Show

Se per Paolantoni l’obiettivo somiglianza è tutto sommato centrato con Rocco Hunt, il concorrente toppa totalmente sul piano musicale non azzeccando una singola nota, riuscendo a seguire a stento il testo sul gobbo. Cirilli è una strabiliante Elettra Lamborghini, di viola vestita e con tanto di tatuaggi in vista sulle natiche. Non ci risparmia nemmeno il Twerk.

Elettra Lamborghini manda un video messaggio in diretta

"Pronto brigadiere, qui è omicidio premeditato alla canzone italiana", commenta Mughini al termine dell'esibizione. "Ma come, premeditato no", replica Paolantoni. "Io puntavo tutto sull'avvenenza di Elettra", ammette. "Ci hai visto male", lo stuzzica Panariello. "Elettra sembra incinta". Cristiano Malgioglio è sotto choc, si copre il volto per tutto il tempo. "È una delle pagine più brutte della televisione italiana. Amore siete orridi. Io sono veramente sconvolto", sentenzia. Poi sull'ipad del giudice arriva un messaggio da Lamborghini, che approva l'esibizione: "Prossima volta facciamo una canzone insieme, i ‘Lamborghinis'".