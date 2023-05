Paola e Chiara: “Per anni non ci siamo viste nemmeno a Natale, ma non è vero che non ci sopportiamo” Paola e Chiara ospiti di Verissimo per presentare il loro ultimo singolo, raccontano la verità sulla loro separazione: “Tra noi diversi momenti critici, ma la distanza ci ha aiutato ed essere più unite. Avevamo bisogno di riconoscerci come singole persone”.

A cura di Giulia Turco

Paola e Chiara sono ospiti di Verissimo per presentare il loro ultimo singolo ‘Mare Coas’. È un nuovo passo che sancisce il loro “ritorno di fiamma” come duo artistico, a pochi mesi dal Festival di Sanremo che le ha viste tornare sul palco insieme. Il salotto di Silvia Toffanin, però, è anche l’occasione per scavare nelle loro vite private.

Le violenze e gli attacchi di panico di Chiara Iezzi

Chiara non ha mai fatto mistero delle sue fragilità che oggi sa essere la sua forza. “Quando avevo 8 anni, in campeggio, ho subito una violenza. Un ragazzino mi ha strattonata e portata in un luogo appartato. Credo che questo episodio abbia influito moltissimo sul mio carattere. Sono rimasta timida e introversa anche per questo”, racconta a Silvia Toffanin. Poi, di recente, un periodo particolarmente buio che l’ha segnata nuovamente. “Ho vissuto attacchi di panico e ansia. Oggi sono ancora in terapia, mi ha aiutata moltissimo con la timidezza”, spiega. “Ho imparato a non giudicare più le mie fragilità come un problema e ad accettarle”.

La verità sulla separazione di Paola e Chiara

Per oltre 10 anni Paola e Chiara hanno deciso di prendere strade diverse, non solo dal punto di vista artistico. Il loro legame necessitava di una pausa e di una distanza che si è rivelata, col tempo, la miglior medicina. “Non è vero che non ci sopportavamo più, ma sicuramente ci sono stati dei momento critici. Abbiamo capito che ci serviva l’occasione per capire chi fossimo come singole persone”, spiegano. Dopo essersi separate come duo, hanno provato ad auto prodursi, ma non è andata bene come speravano e così le distanze si sono ulteriormente allargate. “Per alcuni anni a Natale non ci siamo nemmeno viste. Ma la distanza è servita a farsi sentire ancora più vicine dopo”, racconta Paola.

Paola Iezzi è fidanzata, Chiara è single

La curiosità di Silvia Toffanin finisce poi sul tema cuore, molto amato dal pubblico del salotto Mediaset. “Adesso sono single. Ho avuto una relazione importante in passato che adesso è finita, ma adesso calma piatta. Se sto bene così? In realtà mi piacerebbe essere di nuovo in coppia”, racconta Chiara. Discorso diverso invece per Paola, che ammette: “Sono fidanzata da 15 anni con un fotografo di moda. È un compagno eccezionale e la nostra è una relazione solida. Mi rende felice e ci supportiamo a vicenda”.