Palinsesto Rai1 inverno 2024: da Doc 3 e Don Matteo 14 agli show di Virginia Raffaele e Baglioni Dopo le feste, Rai1 si accende con un palinsesto inverale ricco di serie tv, film e programmi di intrattenimento: dalle serie Makari 3, Gloria e Le indagini di Lolita Lobosco 3 ai programmi di Carlo Conti e Antonella Clerici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo le feste natalizie, Rai1 si riaccende e regala agli spettatori un inverno 2024 ricco di fiction, film e programmi tv. Tra i titoli più attesi Doc 3 – Nelle tue mani e Don Matteo 14. E poi tanto spettacolo con Carlo Conti, Virginia Raffaele e Claudio Baglioni. Ovviamente da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio, spazio al Festival di Sanremo 2024 condotto da Amadeus. Vediamo tutti i dettagli del Palinsesto di Rai1 dell'inverno 2024.

I programmi TV in partenza da gennaio 2024 su Rai1

Martedì 2 gennaio in onda L'eredità con Marco Liorni. Venerdì 12, 19 e 26 gennaio in onda Colpo di Luna, lo show di Virginia Raffaele. Sabato 13, 20, 27 gennaio e 3 febbraio in onda Tali e Quali con Carlo Conti. Il 14 febbraio in onda A tutto cuore, lo show di Claudio Baglioni. Sabato 17 e 24 febbraio in onda Tale e Quale Sanremo con Carlo Conti. Da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio in onda il Festival di Sanremo 2024 condotto da Carlo Conti. Da venerdì 16 febbraio in onda The Voice Senior con Antonella Clerici. Da sabato 23 marzo in onda I migliori anni con Carlo Conti. Tra febbraio e marzo due puntate speciali di Techetecheshow di cui, quella di mercoledì 27 marzo, dedicata a Fabrizio Frizzi.

Serie TV, film e fiction in onda in inverno

Domenica 7 gennaio La luce nella masseria, omaggio ai 70 anni della televisione. Dall'8 al 23 gennaio in onda La storia con Jasmine Trinca, Asia Argento, Valerio Mastandrea e Elio Germano. Da giovedì 11 gennaio in onda Doc 3 – Nelle tue mani con Luca Argentero. Lunedì 29 gennaio in onda La lunga notte – La caduta del Duce con Alessio Boni. Lunedì 5 febbraio in onda La rosa dell'Istria con Andrea Pennacchi. Domenica 11 febbraio in onda Califano con Leo Gassmann. Martedì 13 febbraio in onda Mameli con Neri Marcorè. Da domenica 18 febbraio al 10 marzo in onda Makari 3 con Claudio Gioè. Da lunedì 19 febbraio all'11 marzo in onda Le indagini di Lolita Lobosco 3 con Luisa Ranieri. Da martedì 27 febbraio al 12 marzo in onda Gloria con Sabrina Ferilli e Massimo Ghini. Da lunedì 18 marzo in onda Il clandestino con Edoardo Leo. Giovedì 14 marzo in onda Margherita delle stelle, film su Margherita Hack. Martedì 19 marzo in onda Folle d'amore, un film che ripercorre la storia di Alda Merini. Da giovedì 28 marzo in onda Don Matteo 14 con Terence Hill.