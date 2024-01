Doc – Nelle tue mani 3, anticipazioni terza puntata 25 gennaio: Andrea Fanti sconvolto dai suoi ricordi Le anticipazioni della terza puntata di Doc – Nelle tue mani 3 in onda giovedì 25 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nella trama dei nuovi episodi della serie tv con Luca Argentero, Pierpaolo Spollon e Giacomo Giorgio, la crisi di Andrea Fanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Doc – Nelle tue mani 3, anticipazioni terza puntata del 25 gennaio

Le anticipazioni della terza puntata di Doc – Nelle tue mani 3 in onda giovedì 25 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nei nuovi episodi della serie tv con Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Giacomo Giorgio, Matilde Gioli e Sara Lazzaro, Andrea Fanti dovrà fare i conti con nuovi ricordi che lo sconvolgeranno. La sua crisi avrà delle ripercussioni anche su Giulia. L'appuntamento con la nuova puntata di Doc è alle ore 21:30 su Rai1.

Doc – Nelle tue mani 3, anticipazioni terza puntata del 25 gennaio

La trama della terza puntata di Doc – Nelle tue mani 3

Le anticipazioni della terza puntata di Doc – Nelle tue mani 3 in onda giovedì 25 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 5, intitolato Il beneficio del dubbio, Andrea Fanti riesce a recuperare un altro ricordo che lo sconvolge, ma fa fatica a credere che possa corrispondere al vero. Così, prende un'importante decisione. Chiede a Enrico di sospendere la terapia. In reparto la situazione è caotica. Da una parte c'è Rita, una giovane donna che rifiuta la chemioterapia e poi c'è una paziente che la squadra di Andrea Fanti conosce molto bene.

Andrea trascina Giulia nella sua ricerca della verità

Cosa succederà negli episodi di Doc 3 in onda il 25 gennaio

Nel corso della terza puntata di Doc – Nelle tue mani 3, gli spettatori potranno assistere anche all'episodio 6, intitolato La vela. Per Andrea Fanti è un momento di profonda crisi. I ricordi che ha recuperato hanno causato il crollo di tutte le certezze che aveva sul suo passato. Nonostante sia la fase più buia della sua vita, Doc intende andare fino in fondo. Trascina Giulia nella sua ricerca della verità, ma anche la dottoressa Giordano sta vivendo un momento difficile perché ha scoperto che la sua storia d'amore con Andrea Fanti era basata su una bugia. Intanto, all'Ambrosiano arriva Angelo, un paziente che come Andrea Fanti sembra avere problemi legati al suo passato. Martina, prendendosi cura di lui, dovrà dare prova di tutto il suo talento.