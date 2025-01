video suggerito

Pago: “Quando ho partecipato a Temptation Island non avevo più un euro, ho accettato per soldi” In gara a Ora o Mai più, Pago ha parlato della sua carriera e della motivazione per cui ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip nel 2019, in coppia con Serena Enardu: “All’epoca non avevo più un euro, niente. Quando mi chiedono perché l’ho fatto, rispondo per i soldi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pago, all'anagrafe Pacifico Settembre, è uno degli artisti in gara a Ora o Mai più, il programma condotto da Marco Liorni e in onda da sabato 11 gennaio su Rai1. Prima di esibirsi, il cantante ha parlato della sua storia personale facendo alcune rivelazioni, dal successo del brano Parlo di Te nel 2005 alla televisione, in particolare al reality Temptation Island Vip.

La storia di Pago e il rapporto con il successo

"Ho iniziato a fare musica seriamente quando smesso di giocare a tennis", ha raccontato Pago nella clip di presentazione a Ora o mai più, rivelando di essere stato un giocatore di tennis prima di intraprendere una carriera nel mondo della musica. Per il primo periodo ha fatto "l'artista di strada", poi con il brano Parlo di Te nel 2005 è arrivato il successo:

È stato proprio l’inizio della professione e non l’ho vissuta come avrei dovuto perché non ero giovanissimo. La parola successo per me non ha nessun senso, è quello che provo io dentro, altrimenti rincorriamo cose che arrivano, poi svaniscono, poi tornano e spariscono di nuovo.

Con il passare del tempo Pago ha visto il successo cambiare, arrivare e poi andare via in un attimo, ammettendo di esserci rimasto male:

È vero che se canti e ti trovi davanti dieci persone, quando due anni prima ne avevi mille, ci rimani male. E se vedi che in televisione ti chiamavano cento volte e poi non ti chiama più nessuno, ci rimani male.

Perché Pago ha partecipato Temptation Island Vip

Pago e Serena Enardu nel 2019

Dopo un periodo lontano dalla tv, nel 2019 Pago ha deciso di partecipare al programma Temptation Island Vip in coppia con la compagna Serena Enardu (con cui è uscito separato, per poi tornare insieme qualche anno più tardi). Una scelta, come ha spiegato oggi a Ora o Mai più, presa perché all'epoca era rimasto senza soldi: "Quando mi dicono come mai l'ho fatto, rispondo per soldi. Quando ho partecipato a Temptation Island non avevo più un euro, niente".