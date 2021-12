Pago contro il Festival di Sanremo: “Partecipano sempre gli stessi artisti, anche chi non ne ha bisogno” La delusione di Pago dopo essere stato scartato dal Festival di Sanremo 2022 è ancora troppo grande: l’artista sostiene che alcuni cantanti non avrebbero bisogno di partecipare.

A cura di Gaia Martino

Un altro no è arrivato per Pago il cui sogno è prendere parte alla kermesse più famosa d'Italia. La canzone presentata al Festival di Sanremo per salire sul Palco dell'Ariston il prossimo febbraio è stata bocciata e il cantante non ha nascosto la sua delusione quando, ad inizio dicembre, sono stati annunciati i Big in gara. "Non sono triste, sono abituato alle porte in faccia. Non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti, molti sì sono sempre gli stessi, proprio come i no". La sua delusione ancora oggi è forte: si è sfogato in un'intervista a Nuovo Tv.

La delusione di Pago

Pacifico Settembre in arte Pago è stato scartato dal Festival di Sanremo 2022: presto uscirà una sua nuova canzone, la stessa presentata alla kermesse, ma la delusione è ancora troppo grande. Ha lamentato che alcuni colleghi non avrebbero bisogno di partecipare alla gara:

Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare. Non capisco la dinamica.

"Non sono un presuntuoso che vuole entrare per forza al Festival" ha aggiunto il cantante ma sostiene che ci sono alcuni che meriterebbero di partecipare alla kermesse musicale. "Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono, anche se non ne sono tanto sicuro".

Cosa fa oggi Pago

Il cantante e personaggio televisivo sardo oltre ad essere noto al mondo dello spettacolo per le sue storie d'amore, è famoso anche per la sua carriera artistica. Alcuni dei suoi brani come Parlo di te, pubblicato nel 2005, sono ancora ascoltati oggi. Dopo aver vinto la decima edizione di Tale e Quale Show avrebbe avuto il piacere di prendere parte al Festival di Sanremo ma è stato scartato. Il 29 ottobre è uscito il suo nuovo singolo Soli nel sole e intanto si gode il suo Nicola a tempo pieno: la mamma di suo figlio Miriana Trevisan è una concorrente del Grande Fratello VIP.