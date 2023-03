Orietta Berti: “La gente è felice di vedere un GF Vip più educato”, la risposta di Signorini Orietta Berti torna sulle misure prese da Alfonso Signorini e dagli autori del Grande Fratello Vip per tentare di epurarlo da una deriva trash troppo marcata per i gusti di Pier Silvio Berlusconi. “Tantissime persone mi hanno detto che sono rimaste contentissime di questa bella virata”, questo il complimento commentato da Signorini.

Orietta Berti torna sull'intervento di Pier Silvio Berlusconi delle scorse settimane, volto a raddrizzare il tiro di una deriva fin troppo marcata del Grande Fratello Vip. Il comportamento dei concorrenti, intenti a giocare a suon di urla e parolacce h24, ha costretto i vertici Mediaset a dare un aut aut:o si cambia il modo o tutti a casa. Come Edoardo Donnamaria, espulso dal GF Vip per cattiva condotta. Nella diretta di lunedì 13 marzo, l'opinionista ha voluto sottolineare come l'indice di gradimento del pubblico sia stato ripristinato da questa ‘correzione' avvenuta in corsa:

Oriana è sempre stata la più sincera, è ironica anche. Lei sa fare questo lavoro, sa come ci si deve comportare. All'inizio diceva un po' troppe parolacce, perché gliele avevano insegnate loro (gli altri concorrenti, ndr), poi si è messa sulla retta via. A proposito, tantissime persone mi hanno detto che sono rimaste contentissime di questa bella virata che avete dato al programma.

La risposta di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini non si è fatto attendere. Non ha però accettato in toto il complimento, mosso dal desiderio di specificare che non si è trattato di una vera e propria virata: "Questo ci fa piacere, però non è proprio una virata, è più diciamo una sbandata che avevamo preso, ma adesso stiamo tornando sui binari del Grande Fratello che è sempre stato, quello tradizionale". L'approccio del conduttore è apparso abbastanza tranciante sin dall'inizio di questo complicato finale di percorso, nel momento in cui le dinamiche di gioco hanno richiesto una stretta, nonostante il traguardo fosse vicinissimo.

Perché Pier Silvio Berlusconi è dovuto intervenire

Le motivazioni non riguardano solo modo in cui il cast del Grande Fratello Vip 2022/2023 arriva a casa o meno, bensì una linea generale che probabilmente la dirigenza Mediaset, nella figura massima di Pier Silvio Berlusconi, ha voluto lasciare come traccia anche per i prossimi reality show in partenza. Primo tra tutti, L'Isola dei Famosi, che con il GF Vip vive da sempre un passaggio a staffetta che fa gioco a entrambi e, in parte, può risultare scivolosa per chi inizia a stagione appena esaurita.