Orietta Berti contro le storie d’amore di Giaele e Gegia: “Felice di amare da sempre il mio Osvaldo” Le nuove concorrenti Gegia e Sofia Giaele De Donà si presentano al pubblico del GF VIP e rivelano le loro idee sull’amore. Sonia Bruganelli e Orietta Berti non la pensano così: “Si stupiscono che dormiamo separati, ma stiamo indietrissimo”.

A cura di Gaia Martino

Serata di nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello VIP: questa sera in onda su Canale 5 nuovi concorrenti stanno entrando a far parte del reality. Dopo quello di Giovanni Ciacci che ha gelato Pamela Prati, è stata la volta di Gegia e di Sofia Giaele De Donà, ex concorrente di Ti spedisco in convento. Dapprima la comica ha raccontato di essere impegnata con un uomo turco che ha visto una sola volta in aeroporto, poi la giovane si è raccontata in un lungo video di presentazione: amante del lusso, è sposata con un imprenditore americano, Bradford Beck. A gelarsi questa volta Orietta Berti e Sonia Bruganelli che da studio hanno chiarito la loro idea di amore.

Le parole di Gegia e Sofia Giaele De Donà prima di varcare la porta rossa

Prima di raggiungere gli altri inquilini Gegia ha raccontato di essere innamorata di un uomo che ha visto una sola volta, "l'ho conosciuto in aeroporto, poi l'ho visto solo in videochiamata". Subito dopo è andato in onda il video di presentazione di Sofia Giaele De Donà la quale, dopo aver raccontato di essere sposata con un uomo americano che vede sei mesi all'anno, ha confessato di essere contraria alla monogamia: "Chi mangerebbe la stessa minestra tutti i giorni?". Parole che hanno suscitato subito una reazione nelle due opinioniste: la Berti ha ricordato il suo matrimonio con Osvaldo che dura da 55 anni.

Le parole di Orietta Berti per il marito Osvaldo

Orietta Berti nel sentir parlare delle storie d'amore delle due nuove concorrenti ha commentato: "Come sono contenta di aver sempre amato il mio Osvaldo". Alfonso Signorini le ha chiesto da quanto fosse sposata e se tra loro fosse sempre stato tutto rosa e fiori: "Abbiamo sempre litigato, abbiamo due caratteri diversi. Ma ci siamo sempre rispettati, abbiamo avuto un amore vero, puro duraturo".

Ha preso poi parola anche la Bruganelli e parlando della scelta sua e del marito Paolo Bonolis di dormire separati, ha detto la sua: "Si stupiscono che io dorma in stanze separate con mio marito, Qui c'è una donna fidanzata dopo averlo visto una volta, un'altra sposata con uno in America. Io e Orietta stiamo indietrissimo".