Nuovo assetto mattutino del Tg1, Giorgia Cardinaletti e Senio Bonini condurranno “Morning Show” Nuovo assetto mattutino per l’estate di Rai1. Dopo la divisione in due parti di UnoMattina Estate arriva un nuovo spazio dedicato all’informazione dal titolo “Morning Show”, affidato a Giorgia Cardinaletti e Senio Bonini.

A cura di Ilaria Costabile

L'informazione è uno dei cardini imprescindibili della rete ammiraglia della Rai e da tempo ai piani alti di Viale Mazzini si stava valutando un cambiamento nell'assetto della programmazione dedicata, per l'appunto, a contenuti di carattere giornalistico. A partire da questa estate, quindi, secondo quanto anticipato da TvBlog, nella fascia mattutina ci sarà spazio per una nuova trasmissione, divisa dal già noto contenitore di Unomattina Estate, che sarà condotta da Giorgia Cardinaletti e Senio Bonini. Questo nuovo spazio, potrebbe essere riconfermato anche in autunno.

Cos'è Morning Show

Dovrebbe chiamarsi Morning Show e coprire una fascia oraria che va dalle 6:30 alle 10 del mattino dal lunedì al venerdì. L'idea è quella di creare un contenitore dedicato prevalentemente all'informazione giornalistica, che si apre proprio con una fitta rassegna stampa, sostenuta da collegamenti con le redazioni dei principali giornali, anche sul web, che possano fornire un quadro più ampio di tutto quello che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo. Dopo un primo approfondimento sulle ultime notizie, si dà spazio all'edizione del Tg1 delle 8 del mattino che, poi, darà nuovamente la linea alla trasmissione per l'ultima ora di diretta, in cui si analizzeranno nel dettaglio i principali fatti annunciati anche dal telegiornale nazionale, prima del passaggio di testimone con Unomattina estate alla cui condizione ci saranno Massimiliano Ossini e Maria Soave, in onda dalle 10.

I conduttori del nuovo spazio del Tg1

Secondo quanto riportato da TvBlog, quindi, i giornalisti individuati per questo nuovo assetto del palinsesto mattutino di Rai1 sarebbero Giorgia Cardinaletti, ormai già al timone di un programma tutto suo, ovvero Via delle Storie, in seconda serata su Rai1 e Senio Bonini giù conduttore di Agorà sulla terza rete Rai. La coppia, in una fase iniziale del progetto, dovrebbe darsi il cambio e quindi alternarsi al timone di "Morning Show", per poi procedere con una conduzione l'uno accanto d'insieme, prevista per il prossimo autunno.