Nunzia De Girolamo verso il martedì sera di Rai3 al posto lasciato vuoto da Bianca Berlinguer La Rai ha scelto Nunzia De Girolamo per il dopo Bianca Berlinguer. Il format, dal titolo provvisorio “Botta e risposta”, è un talk dinamico che sarà condotto nello stile di Gianfranco Funari.

Dopo la presentazione dei palinsesti Rai, l'unica casella lasciata in sospeso è stata quella di Bianca Berlinguer. "Lo abbiamo saputo solo ieri, in 24 ore non si trova una soluzione", aveva detto l'amministratore delegato Roberto Sergio. Sono passate ormai due settimane e pare che la soluzione sia stata finalmente trovata. Secondo LaPresse, Nunzia De Girolamo condurrà un talk show al martedì sera su Rai3, occupando quindi lo spazio lasciato vuoto da Bianca Berlinguer, andata a Mediaset. L'effetto domino interessa anche Salvo Sottile, ecco come.

I talk show di Rai3: Salvo Sottile di lunedì, Nunzia De Girolamo di martedì

A quanto risulta alla redazione di LaPresse, lo spazio del martedì sera sarà quindi di Nunzia De Girolamo. C'è un'altra casella libera da riempire, quella del lunedì sera che l'anno scorso era di Report. Adesso che la trasmissione di Sigfrido Ranucci è passata a coprire la domenica sera (sua collocazione originaria), il lunedì sera passerà a Salvo Sottile che condurrà un talk show di attualità e cronaca, inizialmente previsto per gennaio. All'ex conduttore dei "I Fatti Vostri" si chiederà di anticipare di almeno un paio di mesi, se non tre, la messa in onda.

La scelta di Nunzia De Girolamo

La Rai ha scelto Nunzia De Girolamo non a caso. Dal 2021 conduce con successo la trasmissione Ciao Maschio che, tra lo scetticismo generale, è riuscita ad andare in onda per tre stagioni con ascolti stabili e in linea con gli obietti del format. Da questa estate conduce, insieme a Gianluca Semprini, la trasmissione "Estate in diretta" su Rai1, la versione estiva de "La vita in diretta", programma condotto da Alberto Matano. Ora per lei ci sarà un talk show in una fascia importantissima, il martedì sera che è stato per anni di Bianca Berlinguer. Il format ha ancora un titolo provvisorio: Botta e Risposta. Ai Palinsesti Rai 2023/2024 è stato presentato come un talk dinamico, che sarà condotto nello stile di Gianfranco Funari. C'è curiosità.