Novantesimo Minuto spostato su Rai3 per fare spazio a Bar Stella con Stefano De Martino Torna la Serie A ma Novantesimo Minuto cambia rete, eccezionalmente, spostandosi su Rai3 mercoledì 4 gennaio per fare spazio alla penultima puntata di Bar Stella, in onda su Rai2 alla stessa ora.

A cura di Andrea Parrella

Con la ripresa della Serie A la Tv riparte con la regolare programmazione e gli appuntamenti dedicati al campionato calcistico. O almeno dovrebbe essere così, visto che una variazione sulle reti Rai ci sarà e riguarderà Rai2, dove l'appuntamento di seconda serata con Novantesimo Minuto, il contenitore affidato alla conduzione di Marco Lollobrigida, si sposterà eccezionalmente su Rai3 per lasciare spazio alla messa in onda di Bar Stella. Il programma di seconda serata di Stefano De Martino, andrà regolarmente in onda alle 23.30 di mercoledì 4 gennaio, come riporta Davidemaggio.it.

Cambio di programmazione per Novantesimo Minuto

Lo storico programma Rai che racconta i momenti salienti delle partite, si sposta così sulla terza rete per trasmettere le immagini in chiaro della 16esima giornata di Serie A, assente dallo scorso 13 novembre, prima iniziassero i Mondiali di calcio in Qatar che hanno monopolizzato l'ultimo mese e mezzo di narrazione sportiva.

Un cambio di programmazione insolito, non solo per la rilevanza storica del marchio Novantesimo Minuto, ma soprattutto per il precedente recente dello scorso 9 novembre quando il programma di Lollobrigida era andato in onda dopo Belve, programma di seconda serata condotto da Francesca Fagnani. In questo caso si opta per un cambio di rete che non appartiene alle abituali prassi Rai.

Dopo Bar Stella torna Alessandro Cattelan

La seconda stagione di Bar Stella che chiuderà i battenti proprio nella prima settimana di gennaio. L'ultima puntata dello show di seconda serata condotto da Stefano De Martino andrà infatti in onda giovedì 5 gennaio, prima di lasciare spazio al ritorno di Stasera c'è Cattelan, previsto in palinsesto a partire dal 10 dicembre, per tre sere alla settimana come era accaduto a inizio stagione. Nelle settimane successive De Martino, dismessi i panni del proprietario di un bar, tornerà a condurre Stasera Tutto è Possibile, che Rai2 ha rinnovato per una nuova striscia di puntate dopo il successo della stagione autunnale.