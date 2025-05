video suggerito

“Non sto bene”: Bianca Berlinguer indisposta, salta la puntata di È sempre Cartabianca La puntata di È sempre cartabianca prevista per martedì 6 maggio non è andata in onda. Cambio di programmazione all’ultimo minuto, la giornalista Bianca Berlinguer: “Non sto bene”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La puntata di È sempre cartabianca prevista per martedì 6 maggio non è andata in onda. La giornalista Bianca Berlinguer ha spiegato di non stare bene e, dunque, di non poter condurre il programma di approfondimento di Rete4. Tra i temi previsti dalla puntata anche il Conclave e il caso della foto di Trump vestito da Papa. La trasmissione è stata sostituita da un film.

Perché il programma È sempre cartabianca il 6 maggio non è andato in onda

Il programma È sempre cartabianca non è andato in onda martedì 6 maggio. La puntata era stata annunciata con un comunicato ufficiale. Tra i temi previsti l'inizio del Conclave che porterà all'elezione del successore di Papa Francesco. Ma anche la foto di Donald Trump vestito da Papa – generata dall'intelligenza artificiale e condivisa dai profili social della Casa Bianca – che sta generando polemiche. Per molti è un gesto irrispettoso nei confronti dei fedeli. Ma Trump assicura: "Ai cattolici è piaciuta, Melania l'ha trovata carina". La puntata, come dicevamo, non è andata in onda. All'ultimo minuto, Bianca Berlinguer si è tirata indietro e ha spiegato brevemente il motivo ad AdnKronos: "Il programma salta perché non sto bene, ma non è nulla di grave".

Il programma di Bianca Berlinguer sostituito da Il miglio verde

Così, su Rete4 c'è stato un cambio di programmazione. Il programma È sempre cartabianca è stato sostituito dal film Il miglio verde con Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Duncan, Doug Hutchison e Sam Rockwell. La trama racconta dell'afroamericano John Coffey, accusato erroneamente di avere ucciso due bambine, figlie di un contadino. L'uomo viene condannato a morte. L'unico a credere nella sua innocenza è Paul, capo guardia carceraria. La trasmissione della giornalista Bianca Berlinguer dovrebbe tornare regolarmente in onda da martedì 13 maggio.