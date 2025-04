video suggerito

"A che serve laurearti se ti pagano 1500 euro al mese?", Gianluca Xu l'imprenditore del lusso fa arrabbiare Mastelloni A È sempre Cartabianca si accende lo scontro sul lusso ostentato. Gianluca Xu difende i suoi video virali mentre Mastelloni e Collovati criticano: "Che messaggio si dà ai giovani con questo sfarzo?".

Nella puntata di È sempre Cartabianca di lunedì 22 aprile, tra gli ospiti l'imprenditore Gianluca Xu, di origini cinesi, che su TikTok crea sempre polemiche perché fa vedere la sua "vita smeralda", sbiandiera soldi, sciabola e stappa bottiglie importanti: "Sono video che faccio con miei amici imprenditori, facciamo dei video che chiaramente portano invidia e frustrazione. Ma io non godo di questo. Io se faccio una cosa, la faccio perbene. È un lavoro per me e so che se io faccio un video che mi porta interazione, non guardo altro, punto al mio lavoro". La reazione di Leopoldo Mastelloni: "Voglio capire qual è il lavoro di Gianluca".

Il lusso sfrenato nell'Italia delle disuguaglianze

Il blocco è dedicato a chi ostenta il lusso sfrenato nell'Italia delle disuguaglianze. Ci sono anche Caterina Collovati, Alessandro Rico (La Verità) e Andrea Scanzi (Il Fatto Quotidiano) a commentare. Xu spiega: "In due anni e mezzo, sono sicuro che qualsiasi cosa io faccia verrò criticato, anche se faccio della beneficenza. Io faccio spettacolo, alla fine, è come se lei guarda un film. Noi diamo spettacolo. Io sono l'antagonista che uccide nei film, ma nella vita mica sono così". L'obiezione di Caterina Collovati: "Ma i giovani la guardano e pensano che invece di ingegnarsi su un libro, debbano fare la vita sua". La replica di Xu: "Ma mi spiega a che cosa serve laurearsi se poi si viene pagati 1000-1500 euro al mese?".

La reazione di Leopoldo Mastelloni

Leopoldo Mastelloni parla con cognizione di causa, vivendo con 1200 euro di pensione. È un attore che in passato è stato estremamente popolare, anche lui ha conosciuto il lusso e lo sfarzo, eppure racconta: "Io sono stato nei posti di lusso, ma non ho mai speso e sperperato nei modi che si vede oggi. Io trovo questa ostentazione esagerata, è aumentata assolutamente".