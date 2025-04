video suggerito

Leopoldo Mastelloni in difficoltà economiche: “La pensione da 1200 euro non basta, penso al suicidio ma sono vigliacco” Leopoldo Mastelloni ha confidato di vivere un momento di grande difficoltà economica. Il 12 luglio festeggerà i suoi 80 anni, ma la vita si sta rivelando amara. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

337 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 12 luglio, Leopoldo Mastelloni festeggerà i suoi 80 anni. Tuttavia, sembra stia vivendo un momento di difficoltà. In un'intervista, l'attore ha raccontato che la pensione non basta a fare quadrare i conti e in TV non lo prendono sul serio. Anche la società non aiuta:

La nostra società si fonda sull'idea di assistenza sociale. Questa assistenza sulla carta esiste, però non viene applicata. Trionfa l'indifferenza sociale. Non viene presa in considerazione la vita di chi vuole proseguire la vita. Cioè: o muori il giorno della pensione o non esisti più.

Lo sfogo di Leopoldo Mastelloni

Leopoldo Mastelloni ha rilasciato un'intervista a Hoara Borselli per Il Giornale. L'attore ha raccontato che in tv lo chiamano per esprimere le sue opinioni ma ritiene di non essere preso sul serio: "Mi usano come folklore. Questa cosa mi distrugge. Io prima facevo l'attore e l'autore, e la cosa mi ha sempre inorgoglito. Adesso è come se fossi un fantasma. Accetto di fare l'ospite solo per dire: non sono ancora morto". Quindi ha confidato di stare vivendo delle difficoltà economiche "molto forti".

Le difficoltà economiche dell'attore

Leopoldo Mastelloni ha spiegato di non riuscire a fare quadrare i conti con la sua pensione da 1200 euro: "Togli il quinto per i debiti, restano meno di 1000 euro al mese. Ci devo pagare affitto e bollette: cosa avanza? Ho fatto richiesta per il sostegno della legge Bacchelli: respinta. Non sono riconosciuto come attore di chiara fama". Di quanto ha guadagnato lavorando nel mondo dello spettacolo è rimasto poco perché ha "investito tutto nel teatro" e comunque non erano poi così tanti i soldi ricevuti. Mastelloni è apparso provato:

Nel futuro vedo il buio. Penso alla morte. Il suicidio? Beh, se mi portano un bicchiere d'acqua che lo bevo e finisce tutto lì, sì mi piacerebbe morire così. Però sono vigliacco. L'idea di uccidermi mi viene, ma poi il mio cattolicesimo è di fondo. E non vorrei dare fastidio alle mie sorelle e a mio fratello.

Infine, ha svelato il motivo della lite con Mara Venier: "Mara la conoscevo da ragazzina, era stata mia amica. Le chiesero qualcosa su di me e lei disse che mi conosceva appena".