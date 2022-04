Noi, Lo show dei record e Che tempo che fa: chi ha vinto la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel Il palinsesto di domenica 3 aprile ha offerto agli spettatori fiction come “Noi” e programmi come “Che tempo che fa” e “Lo show dei record”. Ecco tutti i dati Auditel.

Il palinsesto di domenica 3 aprile ha offerto agli spettatori fiction, film, programmi di approfondimento e di intrattenimento. Rai1 ha lasciato spazio alla serie tv Noi con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Su Canale5, invece, una nuova puntata de Lo show dei record. Ecco quale è stato il programma più visto della serata.

Noi vince contro Lo show dei record

Rai1 ha trasmesso la quinta puntata di Noi. La fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino, che si avvicina ormai al finale di stagione, è stata seguita da 3.453.000 spettatori pari al 16.1% di share. La fiction, dunque, ha registrato un incremento negli ascolti, rispetto alla puntata precedente (3.315.000 spettatori pari al 15.3% di share). Canale5 ha lasciato spazio al quinto appuntamento con Lo show dei record. Il programma condotto da Gerry Scotti ha registrato 2.320.000 spettatori con uno share del 12.1%.

Ascolti Tv di domenica 3 aprile 2022

Vediamo ora tutti i dati Auditel registrati dalle altre reti televisive. Rai3 ha trasmesso una nuova puntata di Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio è stato come sempre ricco di ospiti, tra cui anche Lorenzo Cherubini. A seguirlo 2.320.000 spettatori con il 9.7% di share. Rai2 ha proposto degli episodi delle serie The Rookie e Blue Bloods, che sono stati seguiti rispettivamente da 966.000 spettatori con il 4% di share e 919.000 spettatori con il 4% di share. Italia1 ha trasmesso il film Mission Impossible – Rogue Nation. La pellicola di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Ving Rhames e Rebecca Ferguson ha interessato 1.116.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rete4, infine, è andata in onda una nuova puntata di Zona Bianca. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi è stato seguito da 681.000 spettatori con il 4.1% di share.