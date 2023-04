Nikita segue l’Isola dei Famosi con l’ex Matteo Diamante, il tifo è per l’amica Helena in nomination Nikita Pelizon ha seguito la prima puntata dell’Isola dei Famosi insieme all’ex fidanzato Matteo Diamante. Il tifo è per l’amica Helena Prestes, con cui l’anno scorso ha condiviso l’avventura a Pechino Express: “Spero manterrai la calma e sarai la tua versione più sensibile”.

A cura di Elisabetta Murina

Dal Grande Fratello Vip all'Isola dei Famosi. Dopo la vittoria nella casa più spiata d'Italia, Nikita Pelizon non perde tempo ed è pronta a seguire l'amica Helena Prestes in Honduras. Insieme hanno affrontato, nella scorsa edizione, l'avventura a Pechino Express. Ma la modella non è da sola a guardare il reality di Ilary Blasi: al suo fianco l'ex fidanzato Matteo Diamante.

Nikita tifa per Helena all'Isola dei Famosi

Nikita ha seguito la prima puntata dell'Isola dei Famosi insieme all'ex Matteo Diamante, con cui si sta mostrando sempre più spesso dalla fine del GF Vip. Come si vede dalle storie Instagram della modella, i due hanno visto insieme la puntata facendo il tifo per Helena Prestes.

Nikita ha inquadrato prima l'ex fidanzato, seduto al suo fianco, poi la tv nel momento del salto dall'elicottero della naufraga, incoraggiandola a tirar fuori la sua parte più sensibile. Helena, all'Isola, è pronta a mettersi in gioco fino in fondo: sportiva, non ha paura delle sfide e della competizione, come già aveva dimostrato a Pechino Express. Alla fune della puntata, però, è finita in nomination insieme al naufrago Marco Predolin. Uno solo di loro potrà continuare l'avventura in Honduras. Su Twitter, tutti i Nikiters (fan che hanno supportato Nikita al GF Vip) chiedono di salvare Helena, per darle la possibilità di tirare fuori il suo carattere.

La vicinanza con l'ex Matteo Diamante: ritorno di fiamma?

Oltre alla serata trascorsa insieme a guardare l'Isola dei Famosi, alcuni fan hanno notato che Nikita e Matteo sono sempre più vicini da quando è finito il GF Vip. E non sembrano fare mistero di questa vicinanza, mostrandosi spesso insieme sui social. Una delle ultime volte, ad esempio, risale a quando hanno viaggiato insieme verso Roma per partecipare alla reunion del reality, dove Matteo Diamante era entrato proprio com ex di Nikita. I diretti interessati parlano solo di una bella amicizia, ma i più maliziosi sperano in un ritorno di fiamma.