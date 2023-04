I naufraghi dell’Isola dei famosi contro Helena Prestes: “Polemica e vittimismo” All’Isola dei famosi 2023 scoppiano già le prime liti. Helena Prestes ritiene che il gruppo sia contro di lei, ma i naufraghi l’accusano di ricorrere al vittimismo.

A cura di Daniela Seclì

Foto Frezza La Fata/IPA

All'Isola dei famosi 2023, scoppiano già le prime liti. In particolare, c'è maretta nella tribù delle donne. Nathaly Caldonazzo, Helena Prestes e Corinne Clery hanno avuto un diverbio, che ha suscitato poi i commenti di Andrea Lo Cicero e Fiore Argento. Dalla parte di Helena Prestes, al momento, sembra esserci solo Claudia Motta.

Il diverbio tra Nathaly, Helena e Corinne

Nathaly Caldonazzo ha protestato con Helena: "Hai detto che come mi muovo faccio casino e ti sveglio". Ma Helena Prestes ha replicato: "Anche il primo giorno io ho dormito male, ero tutta bagnata. Lo avete deciso voi, ma non sono qui a dirvi che lo avete fatto voi. Mi state attaccando dicendo che ho deciso io, ma non è vero". Corinne Clery, tuttavia, ha precisato: "Ma se abbiamo detto che hai fatto una capanna stupenda. Qual è il problema?", dunque ha provato a stemperare un po' i toni. La lite non è passata inosservata. Altri naufraghi, infatti, hanno detto la loro a riguardo.

Le critiche a Helena Prestes

Andrea Lo Cicero ha criticato aspramente l'atteggiamento di Helena Prestes: "Si sveglia con la polemica". E Fiore Argento gli ha fatto eco: "Va a dormire con la polemica e il vittimismo". Corinne Clery, poi, ha confidato a Marco Predolin: "Le ho detto: ‘Guarda che se mi tratti così, mi ribello'. Allora tutta gentile…poi ha ricominciato. Non importa, io non parlo più". Claudia Motta ha raggiunto Helena Prestes e si è schierata dalla sua parte. Ha consigliato all'amica: "Non te la prendere e cerca di lasciare andare le cose". Ed Helena di rimando: "Non hai capito. È da un giorno che parlo tranquillamente, però quando sono contro di me mi sta sul caz**". Intanto, lunedì 24 aprile andrà in onda una nuova puntata dell'Isola dei famosi 2023 e i naufraghi avranno modo di fare chiarezza circa le tensioni scoppiate tra loro.

