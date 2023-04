Nikita supporta Helena Prestes all’Isola: “Determinata e concentrata, spero mantenga la calma” In una diretta Instagram, Nikita Pelizon ha rivelato cosa pensa dell’avventura di Helena Prestes all’Isola dei famosi. Insieme hanno affrontato Pechino Express lo scorso anno e sono diventate amiche: “È stata riflessiva e determinata, spero solo riesca a mantenere la calma”.

A cura di Elisabetta Murina

(Frezza La Fata/IPA)

Nikita Pelizon fa il tifo per Helena Prestes all'Isola dei Famosi. Insieme hanno condiviso la partecipazione a Pechino Express lo sorso anno e ora, in una diretta Instagram, la vincitrice del Grande Fratello Vip ha spiegato cosa pensa dell'amica in Honduras.

Le parole di Nikita su Helena all'Isola

Durante una diretta Instagram sul suo profilo, Nikita ha risposto ad alcune domande dei fan. Tra queste, le è stato chiesto chi fosse il suo concorrente preferito all'isola. La modella ha le idee chiare e, infatti, ha detto: "Vado per esperienza personale perché abbiamo fatto l'altro reality insieme… quindi vi dico Hele. Spero solo che riesca a mantenere la calma e vada tutto bene".

La vincitrice del GF Vip ha poi commentato l'amica durate la prima puntata, a cui ha assistito da casa insieme all'ex fidanzato Matteo Diamante: "La puntata scorsa mi è piaciuta, è stata bravissima, riflessiva, determinata e concentrata. Super focus e questa cosa l'ho apprezzata un sacco. Brava, per il momento mi è piaciuta, sono contenta".

Helena e Nikita a Pechino Express, erano la coppia Italia-Brasile

Helena e Nikita hanno partecipato in coppia a Pechino Express- La rotta dei Sultani, dove formavano la coppia Italia-Brasile. Determinate e grintose, oltre che super competitive, sono arrivate a un passo dalla finale. A vincere l'edizione, invece, è stata la coppia dei Pazzeschi (Victoria Cabello e Paride Vitale). Come hanno raccontato a Fanpage.it, quella esperienza ha rafforzato la loro amicizia anche se dall'esterno possono essere sembrate delle stron*e. E mentre Nikita ha appena affrontato un percorso di oltre sei mesi nella casa del GF Vip, Helena è pronta a mettersi in gioco in Honduras, dove si è già lasciata andare al primo pianto di questa edizione, dopo una lite con Simone Antolini, in coppia con Alessandro Cecchi Paone.