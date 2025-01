video suggerito

Nicolas Maupas: "Quando mia madre non stava bene recitavo per farla ridere, mi ha incoraggiato tanto" Nicolas Maupas è uno degli ospiti del programma La volta buona. Nella puntata in onda lunedì 20 gennaio parla del rapporto con sua madre e del ruolo che interpreta nella serie Il conte di Montecristo.

Nicolas Maupas è uno dei protagonisti della puntata de La volta buona in onda su Rai 1 lunedì 2o gennaio. L'attore parla del suo rapporto con la famiglia e degli esordi della sua carriera. Maupas interpreta il giovane Albert de Morcef nella serie Rai 1 Il conte di Montecristo.

Nicolas Maupas: "Ho un forte senso di protezione verso i miei affetti"

Nicolas Maupas rivela a Caterina Balivo che una delle sue canzoni preferite è Message in a bottle dei The Police. Il brano è legato a un ricordo di sua madre. "L'ascoltavo con mia mamma quando ero bambino, ci sono molto legato – spiega l'attore – È lei che mi ha fatto conoscere il mondo della musica". Maupas è figlio unico, ma rivela un desiderio: "Mi sarebbe piaciuto tantissimo avere una sorella minore. Ho un forte senso di protezione e l'avrei protetta con tanto amore". Alla conduttrice, poi, racconta un aneddoto sulla mamma: "Quando non stava bene la facevo ridere ricreando le scene dei film che guardavano insieme, una sorta di casting all'età di quattro anni". È lei che gli ha trasmesso l'amore per il cinema e il "film della sua vita" è Amarcord di Federico Fellini.

Nicolas Maupas: "Mia madre mi ha sempre incoraggiato"

Nicolas Maupas rivela di credere nelle coincidenze della vita: "In alcuni momenti mi trovavo proprio dove dovevo essere, nel posto giusto". L'attore ha lasciato casa a 18 anni alla volta di Milano per inseguire il sogno della recitazione: "Mia mamma mi ha sempre incoraggiato tanto". Giacomo Giorgi, protagonista con lui della serie di successo Mare Fuori, lo ospitò sul suo divano a Roma: "Dopo la prima stagione sono andato da lui, non avevo appoggi". A proposito della sua partecipazione nella serie Il conte di Montecristo, chiarisce: "Il mio è un personaggio che fa da ponte. Fare parte del cast, lavorare in una produzione all'estero, è stato magico".