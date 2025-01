Nicola Savino si arrabbia con Dazn: “Non puoi chiedere 400 euro al mese per questo, non è accettabile” Durante Inter-Bologna ci sono stati grandi problemi per vedere la partita durante il primo tempo e i problemi di visione di Dazn hanno colpito anche Nicola Savino: “Non puoi chiedere 400 euro al mese e questa ca**o di rotella che gira, non è accettabile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Durante Inter-Bologna ci sono stati grandi problemi per vedere la partita durante il primo tempo e i problemi di visione di Dazn hanno colpito anche Nicola Savino. Il conduttore è un noto tifoso dell'Inter e ha mostrato una storia nella quale c'è la "rotella" del caricamento: "Questa è la terza volta che cancello questa storia perché dico, poverini Dazn, è un luogo comune parlare male di Dazn". Per poi aggiungere: "Questa è la terza volta che cancello questa storia perché dico, poverini Dazn, è un luogo comune parlare male di Dazn".

Lo sfogo di Nicola Savino

Nicola Savino ha pubblicato due storie su Instagram e poi anche un tweet molto commentato:

Questa è la terza volta che cancello questa storia perché dico, poverini Dazn, è un luogo comune parlare male di Dazn. Però, Dazn non puoi chiedere 400 euro al mese e questa cazzo di rotella che gira, non è accettabile. Poi vengono coi forconi sotto Dazn. Io voglio vedere l'Internazionale Football Club di Milano e tu mi dai una rotella non è giusto. […] Sarebbe bello che saltasse durante il premium spot e invece non salta mai durante la pubblicità.

Il messaggio di Dazn nel primo tempo

Inter-Bologna si è interrotta sul più bello. Nel corso del primo tempo la diretta della partita si è interrotta proprio poco dopo il pareggio dell'Inter. La classica rotellina ha infastidito in tanti. Poi, il classico messaggio che appare in questi casi: "Siamo spiacenti si è verificato un problema con il video. Al momento non ci è possibile mostrare il video. Riprova tra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l'assistenza clienti a www.dazn.com/help". Nicola Savino ha centrato il punto: è un luogo comune criticare Dazn, ma come tutti i luoghi comuni, contiene sempre un fondo di verità. Sarebbe bello se riuscisse a smentirsi con "formula piena".