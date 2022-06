Nek conduttore di “Dalla strada al palco” su Rai 2, un modo per raccontare gli artisti di strada Da martedì 28 giugno va in onda Dalla strada al palco, un nuovo show musicale sugli artisti di strada ideato da Carlo Conti, che segna l’esordio di Nek in conduzione di una prima serata tutta sua.

A cura di Giulia Turco

Nek conduce un nuovo show estivo ideato da Carlo Conti. Si tratta di “Dalla strada al palco”, un programma Rai prodotto in collaborazione con Stand by me, che sarà una sorta di festival parallelo e alternativo nato con l’idea di dare spazio a cantanti, musicisti e artisti di strada. Una vera e propria prima volta per Filippo Neviani, che debutta in prima serata con uno show televisivo tutto suo.

Come funziona Dalla strada al palco

Lo show racconterà il mondo eclettico degli artisti di strada dandogli modo di esibirsi davanti ad un pubblico ben più grande rispetto al solito. In un studio che si ispira alle atmosfere di piazza, ci sarà il pubblico in presenza a dare loro calore. “La parte principale sarà proprio lo storytelling, ossia raccontare le scelte di queste persone che con coraggio hanno dedicato la loro vita all’arte”, spiega Nek all’Ansa. Arricchito da ospiti del mondo della musica, lo spettacolo verrà suddiviso in quattro appuntamenti, che andranno in onda in prima serata su Rai 2 a partire da martedì 28 giugno.

Francesco Paolantoni e Biaggio Izzo ospiti della prima puntata

Un varietà estivo che andrà in onda sulla Rai quasi contemporaneamente al Tim Summer Hits, lo show musicale condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu, sempre su Rai 2. In questo caso saranno gli spettatori ed esprimersi e a giudicare le esibizione, con il supporto di ospiti diversi in ciascuna puntata. Per il primo appuntamento, Nek farà salire sul palco Francesco Paolantoni e Biaggio Izzo. Aiuteranno il pubblico a decretare i cinque finalisti di ciascuna puntata. Al termine delle puntate, saranno 15 i finalisti che andranno a contendersi il premio finale per il titolo di miglior artista di strada nel corso della finale.