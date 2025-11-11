“Ne hai fritti di polpi”: le scuse di Francesco Rana a Donatella dopo il GF, il vigile spiega l’insulto

A poche ore dalla puntata del Grande Fratello in cui Francesco Rana aveva rivolto a Donatella Mercoledisanto un insulto velato, facendo riferimento a presunti fatti appresi fuori dalla Casa, arrivano le scuse dell’ex concorrente.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A poche ore dal momento in cui, in diretta al Grande Fratello, Francesco Rana aveva fatto pesanti allusioni sul comportamento di Donatella Mercoledisanto fuori dalla Casa, è arrivato il suo dietrofront. Con una Instagram story, l’ex concorrente ha chiesto scusa a Donatella e alla sua famiglia per l’uscita infelice di qualche ora prima, quando aveva lasciato intendere di aver appreso fatti accaduti a Bari – quindi all’esterno del programma – che avrebbero potuto metterla in imbarazzo.

Le scuse di Francesco Rana dopo la puntata del Grande Fratello

Redarguito in diretta dalla conduttrice Simona Ventura e criticato dal pubblico del reality, Rana ha fatto un passo indietro. Via Instagram, ha spiegato di essere stato frainteso: “Il mio commento voleva solo essere una critica al suo percorso da concorrente del GF”, ha scritto il vigile urbano pugliese.

Ma le parole pronunciate in diretta al GF lo smentiscono

Le scuse, però, non sembrano reggere. Oggi Rana sostiene di essere stato capito male — dunque scaricando la responsabilità su chi lo ha interpretato — e che la sua frase si riferisse unicamente al gioco. In realtà, durante la diretta aveva pronunciato parole ben diverse: “Mi sono informato a Bari. Ne hai fritti di polpi”. Il riferimento esplicito alla città in cui vive Donatella lascia intendere che l’allusione riguardasse episodi avvenuti all'esterno della Casa, di cui qualcuno gli avrebbe parlato. Episodi che poi Rana ha provato a riportare in diretta.

Il significato dell'espressione “Ne hai fritti di polpi”

L’espressione, diffusa in Puglia, è spesso usata per alludere in modo offensivo a comportamenti considerati poco raccomandabili e, se riferita a una donna, per connotarla come una persona dai facili costumi. Una frase dal chiaro valore denigratorio, per la quale con ogni probabilità Francesco Rana sarà chiamato a fornire ulteriori spiegazioni nella prossima puntata del Grande Fratello.