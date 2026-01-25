Natasha Stefanenko: “Ho sposato Luca Sabbioni 30 anni dopo il rito civile. Lui ne soffrì, ma io non ero pronta”

Natasha Stefanenko ha sposato con rito religioso il marito Luca Sabbioni, ex modello e oggi imprenditore, lo scorso 29 dicembre 2025, 30 anni dopo il rito civile a Sant'Elpidio a Mare. Hanno celebrato il loro amore con un altro matrimonio in Brasile a fine anno e oggi, domenica 25 gennaio 2026, ospiti di Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini, in onda su Rai1, la coppia ha raccontato i dettagli delle loro nozze bis.

Il matrimonio bis di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni

"È sempre stato un nostro desiderio. Luca è cresciuto con la fede, per lui era naturale sposarsi in Chiesa. Io invece provengo da una realtà diversa. Sono nata in un Paese ateo, dove a scuola ci insegnavano che Dio non esiste", ha raccontato l'attrice e conduttrice televisiva ospite di Da noi…a ruota libera con il marito. E ricordando le prime nozze, celebrate nel 1995, ha aggiunto: "Luca ne soffrì un po', avrebbe voluto il matrimonio religioso, ma io allora non mi sentivo pronta. Oggi invece sì, e abbiamo potuto consacrare il nostro amore anche in Chiesa, con una cerimonia intima, circondati solo dalle persone più care".

Il battesimo di Natasha Stefanenko a Mosca

Si è avvicinata alla fede grazie alla nonna: Natasha Stefanenko ha spiegato che le parlava di Dio e "ha fatto nascere in me una curiosità, un dubbio buono, che col tempo è diventato fede". Ha così deciso di battezzarsi a Mosca, "sentii dentro di me il bisogno di farlo", e in quella occasione il prete le chiese "di promettere che un giorno mi sarei sposata in Chiesa con mio marito".

La figlia, Sasha Sabbioni, "durante la cerimonia ha detto parole meravigliose" – ha raccontato Luca Sabbioni a Francesca Fialdini e al pubblico di Rai 1 – "Ringraziandoci per l’esempio che le abbiamo dato. Sentirsi dire da una figlia "Ci avete insegnato cos’è l’amore" è qualcosa che ti arriva dritto al cuore".