Morgan spiega sui social perché ha criticato Mariotto e Lucarelli a Ballando con le Stelle Dopo la polemica in diretta tv a Ballando con le stelle contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, Morgan ha ribadito le critiche anche su Instagram.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arisa e Vito Coppola hanno vinto l'ultima edizione di Ballando con le stelle che nella coda ha vissuto, però, ancora una volta momenti polemici. Protagonista ancora una volta Morgan che ha attaccato i giudiciSelvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che, a suo dire, lo avrebbero penalizzato nel suo cammino nel programma accusandoli, ancora una volta, di non avere le competenze per stare lì. Uno sfogo che è stata anche una replica di quanto avvenuto qualche puntata fa, quando si scontrò proprio con Lucarelli che dopo puntate di silenzio – e anche qualche bel voto – ieri lo ha salutato ironicamente facendo "ciao" con la mano.

Lucarelli risponde alla polemica di Morgan

"Sono felice di essermi sottratta a questo gioco molte puntate fa. E avevo ragione" ha scritto Selvaggia Lucarelli sui social commentando l'accaduto e ribadendo le sue posizioni dopo l'attacco violento che il cantante le mosse dopo una critica a un'esibizione. Ma lo stesso Morgan, non contento della diretta, ha voluto specificare ancora la sua posizione con un lungo post su Instagram in cui, ribadisce, anch'egli il suo pensiero, cristallizzando due posizioni che difficilmente troveranno mai un punto di contatto: "Personaggi discutibili come Lucarelli e Mariotto a mio parere occupano impropriamente un posto di lavoro prestigioso ed esclusivo sia in termini di retribuzione che di visibilità e ‘potere' – ovviamente in relazione all'ambito dello spettacolo televisivo" scrive il cantante che nega che il suo sfogo sia dovuto alla classifica.

Morgan contro i giudici anche su Instagram

L'ex Bluvertigo, che ieri ha ballato anche sulle note della sua canzone da solista più famosa, ovvero "Altrove", ha voluto sottolineare come la sua partecipazione a Ballando con le stelle fosse soprattutto "un pretesto per costruire dei piccoli momenti di televisione elegante e moderna, qualcosa di cui vado fiero perché dopo tanti anni ho potuto mettere a frutto il mio concetto di comunicazione multimediale". A quel punto ha colto il ringraziamento alle maestranze e alle professionalità della Rai per attaccare ancora "chi da quella pedana" (di giudice), a suo giudizio, "senza la minima competenza – senza aver fatto un concorso – abusa di quella posizione senza un minimo di serietà sabotando gratuitamente il lavoro di molti". Insomma, questo, continua Morgan è stato il motivo del suo contestarli: "Facciano poco i prepotenti e dimostrino che valgono perché fuori c'è un sacco di gente molto più in gamba che meriterebbe di stare su quelle sedie al posto loro". Un finale di programma che, nonostante Milly Carlucci abbia tenuto il controllo fino alla fine, ha virato verso una polemica attesa.