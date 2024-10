video suggerito

Morgan: “Mi dà grande gioia quello che sta facendo mia figlia Anna-Lou a Ballando con le stelle” Fanpage.it anticipa il commento del cantautore sul percorso di Anna-Lou Castoldi a Ballando: “Pensavo di conoscerla, ma ha una tale ricchezza e vastità di mente e cuore che il suo spirito è inesauribile”. Poi il messaggio per Asia Argento: “Se Anna-Lou sa suonare, cantare e conosce moltissime cose, incluse il mondo, le lingue e la letteratura, lo deve a sua madre, non a me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Morgan ha parlato per la prima volta del percorso che Anna-Lou Castoldi, sua figlia, ha intrapreso nel programma televisivo Ballando con le stelle: "In questo momento mi dà grande gioia quello che sta facendo". Il format condotto da Milly Carlucci sembra tagliato a puntino per la famiglia Castoldi-Argento, considerate le precedenti partecipazioni proprio di Asia Argento e dello stesso cantautore che dice: "Ha sorpreso pure me che la conosco, pensavo di conoscerla, ma ha una tale ricchezza e vastità di mente e cuore che il suo spirito è inesauribile". Sull'importanza della madre: "Se Anna-Lou sa suonare, cantare e conosce moltissime cose, incluse il mondo, le lingue e la letteratura, lo deve a sua madre, non a me".

Le parole di Morgan su Anna-Lou Castoldi

Fanpage.it è in grado di anticipare le parole di Morgan, raccontate nella chat Whatsapp che il cantautore ha fondato e condivide con amici, collaboratori e, ormai pochissimi, giornalisti:

In questo momento mi da grande gioia quello che sta facendo mia figlia Anna-Lou nella trasmissione ballando con le stelle. E’ la sua prima volta in tv anche se non pare affatto, anzi sembra molto più che a suo agio, perché è perfetta. Ha sorpreso pure me che la conosco, pensavo di conoscerla, ma ha una tale ricchezza e vastità di mente e cuore che il suo spirito è inesauribile, e questo mi inorgoglisce come padre, perché è l’evidenza che come genitore e come artista ho vinto, ed è l’orgoglio del maestro che vede l’allievo superarlo e perciò vede la realizzazione di sé. Ma il merito è suo, non mio, ossia, io sento di essere stato uno dei modelli, non il solo. Io ho contribuito in parte, perché con me è stata a stretto contatto nei primi quattro anni di vita, cioè in quel momento dell’ imprinting in cui si forma la personalità, il carattere, mentre per tutta la fase di crescita, in cui invece si acquisisce l’aspetto culturale, ci siamo persi di vista.

"La madre ha avuto un ruolo fondamentale nella sua educazione culturale"

Morgan racconta di come Asia Argento abbia avuto ha avuto un ruolo fondamentale nella sua educazione culturale. Ciò che emerge ora in TV, sottolinea Morgan, "è una giovane donna di spettacolo, è molto più di una semplice ragazza carina che sa ballare bene".

Questo significa che se Annalou sa suonare e cantare e se conosce moltissime cose e se conosce il mondo, le lingue e la letteratura lo deve a sua madre, non a me, a me deve la sua gentilezza, la sua curiosità, la sua bontà, la sua autenticità, sulle quali tutto il resto poi si basa. Quel che sto vedendo in televisione in questi giorni, in cui mia figlia e’ una giovane donna di spettacolo, e’ qualcosa di molto più che una semplice ragazza carina che sa ballare bene, ma è una personalità complessa, virtuosa, piena di vita e piena di senso, nel senso di significato, un essere umano con un grande mondo dentro ma che riesce ad esprimere in modo naturale semplice chiaro, comunicando, parlando, esprimendosi, senza finzione, senza un copione, senza altra ragione che quella di affermare la vita. Tutto quello che lei porta lo ha conquistato da sola, lo ha cercato, lo ha conosciuto lo ha studiato, lo ha scoperto, perché sia io che sua madre abbiamo fatto in modo che il mondo in cui l’abbiamo accolta fosse un mondo del cuore, seppur con tutti gli errori che possono compiere dei genitori, ma tenendo sempre ferma la fiducia nella parola come strumento benefico e nella creatività come salvezza dell’anima.