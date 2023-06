Monica Giandotti si congeda da Agorà: “Grazie a tutti, l’anno prossimo non sarò qui” Monica Giandotti si congeda nell’ultima puntata di Agorà. La giornalista non sarà alla conduzione del programma il prossimo anno, ma le è stata affidata una nuova sfida televisiva, ragion per cui saluta il suo pubblico con affetto e gratitudine.

A cura di Ilaria Costabile

Si conclude, venerdì 30 giugno, la stagione televisiva di Agorà, il programma di approfondimento di Rai3, in cui si affrontano temi di politica e attualità con ospiti in studio e collegamenti esterni con i giornalisti. Quest'anno la trasmissione è stata condotta da Monica Giandotti che lascia il testimone della stagione estiva a Lorenzo Lo Basso, giornalista di Rai News24, ma ne approfitta per congedarsi in vista dei cambiamenti del prossimo autunno, che non la vedranno al timone del contenitore mattutino della terza rete.

Il saluto di Monica Giandotti

A Monica Giandotti era stata affidata la conduzione di Agorà, dopo che nel 2018-2019 era stata il volto dell'edizione estiva, a seguito della quale è passata poi ad Unomattina, accanto a Marco Frittella. Per la giornalista, quindi, sono previsti cambiamenti per la nuova stagione televisiva, ed è per questa ragione che si congeda dagli spettatori accoratamente, sperando di aver portato a termine il su lavoro nel migliore dei modi:

Grazie a tutti voi, davvero, per essere stati con noi. Per quanto riguarda me, il prossimo anno non ci vedremo, ci vedremo altrove, io non sarò ad Agorà ma voi siete nel mio cuore. E se noi, un po’, siamo nel vostro, vuol dire che un pezzetto del nostro lavoro l’abbiamo fatto.

Dove vedremo Monica Giandotti

Da settembre Agorà verrà affidato a Roberto Inciocchi, che arriva da Sky Tg24, mentre per Monica Giandotti c'è già una nuova collocazione. La giornalista, infatti, passerà alla conduzione di un nuovo programma, Poster, previsto per il sabato pomeriggio. Il programma pare abbia lo scopo di sollecitare le domande che ruotano attorno all'analisi del rapporto tra giovani e adulti, oltre che indagare le dinamiche interne alla società attuale, lasciando soprattutto spazio alle nuove generazioni, artefici di un racconto più ricco ed eterogeneo.