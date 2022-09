Monica Giandotti condurrà Agorà al posto di Luisella Costamagna: “Partiamo con le elezioni” Monica Giandotti condurrà Agorà, il talk politico di Rai3 che riparte con una nuova stagione dal 12 settembre. Alla giornalista, reduce dall’esperienza di UnoMattina è stata affidata anche la conduzione di Agorà Extra.

A cura di Ilaria Costabile

Il 12 settembre torna su Rai3 una nuova stagione di Agorà, il talk mattutino di approfondimento politico la cui conduzione è tornata nelle mani di Monica Giandotti. Dopo l'esperienza di Unomattina, la giornalista è pronta a prendere nuovamente le redini di uno show di cui è stata di casa già nell'estate del 2018 e anche in quella del 2019, introducendo delle novità anche rwlative alla conduzione.

La nuova stagione parte con le elezioni

Un passo importante quello di Monica Giandotti che si accinge a prendere il posto di Luisella Costamagna, ex conduttrice del talk di Rai3, in un periodo particolarmente caldo per la politica italiana, a causa delle elezioni del prossimo 25 settembre. Intervistata dall'Ansa, la giornalista ha dichiarato: "Partiamo con le ultime due settimane di campagna elettorale, le più calde dei confronti. Speriamo che diano lo sprint anche al programma. Dobbiamo affrontare queste due settimane, ma anche quello che ci sarà dopo: il nuovo governo e le scelte difficili che sarà chiamato a prendere".

Monica Giandotti conduce anche Agorà Extra

Lo show resta sostanzialmente uguale, con la squadra che ha contribuito alla realizzazione delle puntate finora in onda, come conferma anche Monica Giandotti: "La squadra resta la stessa. Ci sono nuovi innesti, ma rimane l'impianto degli ultimi anni. Conosco moltissimi di loro, perché ho condotto due edizioni di Agorà Estate e ci sono ancora tanti autori che all'epoca lavoravano e conoscono il programma come nessun altro". Ma non mancheranno nuovi spunti di riflessione e discussione, soprattutto considerando che lo spazio di approfondimento sarà comunque affidato all'ex volto di UnoMattina:

