Luisella Costamagna dopo Agorà si consola con Ballando con le Stelle: ha detto sì a Milly Carlucci Dopo il nome di Enrico Montesano, anticipato da TvBlog, ora il nome forte è quello della giornalista Luisella Costamagna.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle si prepara a un'altra grande edizione. Si parte l'8 ottobre e il cast è ormai quasi tutto chiuso. Dopo il nome di Enrico Montesano, anticipato da TvBlog, ora il nome forte è quello della giornalista Luisella Costamagna. Lo conferma Dagospia.

Dopo le polemiche post Agorà

Terminata l'esperienza ad Agorà tra le polemiche, Luisella Costamagna ripartirebbe dal programma di intrattenimento più importante della Rai, che viene spesso usato proprio per ‘raffreddare' le patate un po' più bollenti entrate in rotta di collisione con le logiche del servizio pubblico. Nelle scorse edizioni sono andate in questo senso – o almeno ne hanno dato l'impressione – le partecipazioni di Morgan, di Nunzia De Girolamo e di Elisa Isoardi.

Chi è Luisella Costamagna

Nata a Torino il 16 dicembre 1968, Luisella Costamagna inizia a lavorare in una piccola tv locale del Piemonte, Teletime, per condurre l'edizione quotidiana del telegiornale. Nel 1996 inizia la collaborazione con Michele Santoro a Moby Dick, su Italia1. Nel 2000 diventa giornalista professionista. Segue Santoro in Rai per "Il raggio verde", "Sciuscià" e "Sciuscià edizione straordinaria", dove cura in studio schede di approfondimento, interviste, sondaggi. Nel 2004 è nella redazione del Maurizio Costanzo Show per curare interviste e reportage. Nel 2007 passa a La7 per "Omnibus Estate" e poi "Omnibus". Condurrà "In Onda" con Luca Telese. Nel 2012 torna in prima serata su Rai 3 con Robinson. Nel 2014, passa a Sky Italia sul nuovo canale Crime+Investigation. Breve parentesi su Agon Channel per il programma "Lei non sa chi sono io". Era tornata in Rai nel 2020 per condurre Agorà, prendendo il posto di Serena Bortone.

Gli altri nomi nel cast

Tra i nomi anticipati da Dagospia anche quelli di Giampiero Mughini e del nuotatore Alex Di Giorgio. Il campione olimpico, dichiarato omosessuale, avrebbe chiesto di ballare con un altro uomo. Potrebbe essere accontentato.