Monia Venturini abbandona la diretta del TG1: “Scusate ho un problema” Monia Venturini si allontana improvvisamente durante la diretta del TG1, la giornalista si congeda con i telespettatori dicendo: “Scusate, ho un problema”.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la diretta del TG1 delle 20:00 la giornalista Monia Venturini lascia improvvisamente la diretta con lo studio. Non è ben chiaro cosa sia accaduto, ma nel corso del collegamento con Sharm-El-Sheik, ha dichiarato di doversi allontanare a causa di un problema.

Monia Venturini lascia la diretta del TG

Il servizio da Sharm, incentrato sulla Cop27 ovvero la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, era partito rispettando le tempistiche, di fatti la giornalista stava spiegando che ministri e delegati presenti all'incontro avevano rimandato i loro voli di rientro a lunedì, dal momento che pare non sia stato ancora raggiunto un accordo tra tutte le nazioni partecipanti.

"Il nodo che ha incagliato la trattativa quello dei risarcimenti che i paesi del terzo mondo chiedono ai paesi ricchi inquinatori per i danni fatti dai cambiamenti climatici" racconta Monia Venturini, prima di fermarsi, visibilmente scossa e dicendo: "Scusate, ho un problema", per poi allontanarsi dalle telecamere.

Giorgia Cardinaletti, dallo studio, con grande professionalità è andata avanti con la conduzione del telegiornale, proseguendo con i servizi in programma e salutando la collega in difficoltà. Non è chiaro cosa sia effettivamente accaduto alla giornalista, dal momento che non c'è stato un collegamento successivo che potesse spiegare l'allontanamento improvviso o che desse informazioni più dettagliate.

Sui social il momento non è passato inosservato e, infatti, non sono mancati messaggi allarmati di chi ha assistito alla scena in diretta. Qualcuno ha avanzato l'ipotesi che si fosse trattato di un attacco di panico, ma ovviamente non c'è nulla che possa conferma quelle che, al momento, sono solo supposizioni di un pubblico attento.