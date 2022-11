Cosa è successo a “Disperatamente mamma”: la storia di Julia Elle e la versione dell’ex Paolo Paone Julia Elle, conosciuta sui social come “Disperatamente mamma”, è finita al centro di polemiche perché la storia che ha raccontato per anni ai suoi follower, quella di mamma single abbandonata dal compagno, non sarebbe la verità. A far scoppiare la scintilla proprio l’ex compagno, Paolo Paone, che la blogger ha poi accusato di violenza. Ecco cosa è successo.

A cura di Elisabetta Murina

Una mamma single lasciata due volte dal compagno che si è trovata a crescere i figli da sola. È sinteticamente su questo che si basa-almeno finora- la storia di Julia Elle, conosciuta sui social con il nome di Disperatamente Mamma. La blogger torinese, in passato cantante, racconta ai suoi oltre mezzo milione di follower la vita quotidiana da mamma, oltre alle sue vicende private. Ma la sua storia non è come appare e ci sarebbero diversi punti che non tornano. Per questo il suo nome è finito al centro delle polemiche e l'hastag #disperatamentemamma è in trend su Twitter da diversi giorni. Ecco quale è la sua storia e cosa è successo.

Chi è Julia Elle, alias "Disperatamente mamma"

Julia Elle, 34 anni, è una blogger e autrice, con un passato da cantante. Approda sui social con il nome di Disperatamente Mamma dopo essere rimasta incinta, nel 2016, della prima figlia Chloe avuta con il compagno Paolo Paone. Sui social ha iniziato a raccontare con ironia e sarcasmo la sua vita da mamma, soprattutto le difficoltà della vita di tutti i giorni. Così la sua popolarità è cresciuta sempre di più e con essa le sponsorizzazioni da parte di brand, fino all'opportunità di scrivere un libro- che poi diventeranno cinque- per raccontare la sua storia.

La storia di Disperatamente Mamma

Nel primo libro, che si intitola Disperata e Felice, Julia Elle ha raccontato di essere stata lasciata dal compagno quando la loro primogenita era piccola, ritrovandosi quindi a crescere Chloe da sola. Poi nel 2017 l'arrivo del secondo figlio Chris, che la blogger avrebbe avuto sempre con Paone e concepito durante una notte di passione ("Un bicchiere di troppo e abbiamo fatto Chris, giuro" si legge nel suo libro), anche se i due ormai non erano più una coppia. Ancora una volta un figlio da crescere senza un padre presente, fino all'incontro con l'uomo che ancora oggi è il suo compagno, l'imprenditore Riccardo Macario, con cui ha avuto la terza figlia Chiara.

La versione di Paolo Paone

Paola Paone, ex compagno di Julia Elle, ha raccontato in un lungo post su Instagram la sua versione dei fatti. Contrarmene a quanto ha fatto credere la blogger ai suoi follower, non è lui il padre biologico di Chris. "Purtroppo, per quanto io possa infinitamente amare Chris, non mi viene permesso di vantare alcun diritto nei suoi confronti perché non sono il suo padre biologico", ha scritto nel messaggio pubblicato di recente sui social. In questo modo l'uomo ha rissoto a una volta per tutte alle critiche ricevute in questi anni per il fatto di essere stato un padre assente per "il suo secondo genito". Paone ha quindi raccontato la sua verità non soltanto per correttezza nei confronti del pubblico che ha seguito e segue la vicenda, ma perché stufo di passare per l'uomo che non è: "Mi vedo costretto a questa precisazione non soltanto per correttezza nei confronti del pubblico, ma anche e soprattutto perché stanco e fiaccato da anni di commenti che mi accusano di non essere un buon padre per Chris".

A sostenere Paone, di professione produttore musicale, anche Francesco Facchinetti che gli è molto vicino. Su Instagram infatti ha scritto: "Paolo è un uomo, un padre che vuole e deve essere tutelato. Paolo è un bravo papà che si è preso responsabilità che poteva anche non prendere E’ arrivato il momento di raccontare la verità e di fare in modo che Paolo possa continuare a fare la cosa che ama e ha scelto di fare: il padre".

"Paolo Paone mi ha puntato un coltello alla gola"

Julia Elle ribatte alle parole dell'ex compagno raccontando la sua di verità e aggiungendo un altro agghiacciante tassello: la violenza. Stando alla blogger, Paone le avrebbe fatto vivere un vero e proprio inferno: "Il padre di Chloe è sempre stato violento e ci ha fatto vivere un inferno, finché non siamo riuscite a scappare. Mi ha puntato un coltello da cucina alla gola e guardando Cloe ho capito che se lo avesse fatto davvero non avrei più potuto difenderla"."Disperatamente mamma" ha anche rivelato che Paone sapeva che la storia raccontata nei libri era "all'acqua di rose", anzi, addirittura concordata. Ma a quale scopo? "Per lui era assicurarsi che la verità non venisse mai fuori, per me era tutelare Chloe e i miei figli". Chi è allora il padre biologico di Chris? Ancora un'altra spiegazione dei fatti: il piccolo è nato da "un altro uomo che ha scelto di non essere padre", ma tutti- da Chloe al suo attuale compagno Riccardo- ne sono a conoscenza.

Video e Post cancellati dai social: cosa succede a Julia Elle

Nel frattempo Julia Elle cerca di ripulire dai social le tracce delle sue bugie, anche se gli utenti più attenti sui social stanno portando a galla vecchi video in cui il rapporto con l'ex compagno sembra essere sereno e in cui emergono diverse discrepanze nel racconto della storia. Ad esempio una vecchia foto che la blogger ha pubblicato su Instagram, in cui è insieme alla primogenita Chloe e la cui didascalia recita: "Era un periodo difficile, eravamo sole". Foto pressoché identica è comparsa anche sul profilo di Paone: stesso sfondo e la bimba vestita nello stesso modo. I follower così hanno iniziato a chiedersi: quale è davvero la verità?