Mirko Brunetti fa dietrofront sui sentimenti per Greta, i primi effetti dell’ingresso di Perla al GF Sono trascorse poche ore dal momento in cui Perla Vatiero ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello ma Mirko Brunetti sta già cominciando a vacillare. E poche ore fa ha ammesso di non essere più certo dei sentimenti per Greta Rossetti.

L’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello ha già ottenuto i primi effetti. Dopo avere rivisto la sua ex compagna, Mirko Brunetti ha cominciato a vacillare, soprattutto nei sentimenti che professa nei confronti della fidanzata Greta Rossetti. Qualche ora fa, parlando con Angelica Baraldi, ha ammesso di non essere più certo di amarla come all’inizio della loro storia, cominciata mentre entrambi partecipavano al docu-reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia. La recnete apertura di Mirko potrebbe favorire il riavvicinamento a Perla, entrata nella Casa con l’obiettivo di fare chiarezza sul loro legame.

Mirko Brunetti: “Con Greta non c’è più complicità”

“Noi all’inizio nel programma abbiamo sentito una cosa forte. È stata veramente forte…non riesco a spiegarlo”, ha raccontato Mirko ad Angelica, parlando del legame con la compagna conosciuta a Temptation Island, “Poi a un certo punto passando il tempo, determinate situazioni hanno portato il rapporto di tanto indietro. Quindi io non…Quello che io avevo detto che abbiamo provato non rispecchia più quelli che siamo. Adesso la cosa non rispecchia più l’inizio. Si è persa completamente la complicità”.

Mirko Brunetti: “Sono confuso”, c’entra Perla Vatiero?

Mirko ha aggiunto di essersi reso conto del suo cambiamento nei confronti della fidanzata dopo averla rivista al Grande Fratello, al termine della lite tra la ex tentatrice e Angelica Baraldi: