Miriana Trevisan: “Ero sotto i ferri mentre mio padre stava morendo. Sono stata manipolata da un uomo”

Miriana Trevisan è ospite di Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio. Nella puntata di mercoledì 26 marzo, in onda su Rai 2, la showgirl parla della sua malattia e di un uomo del suo passato che l'ha "usata e manipolata", insinuatosi nella sua vita dopo la fine del suo matrimonio con Pago.

Miriana Trevisan si racconta nella trasmissione Storie di donne al bivio, condotta da Monica Setta. "Mio padre è morto senza che neanche potessi salutarlo o tenergli la mano, perché, mentre lui se ne andava, io ero sotto i ferri e rischiavo di morire" rivela Miriana Trevisan a Monica Setta. Parla poi della sua malattia e dell'intervento a cui è stata sottoposta: "Ho sofferto di endometriosi, ma a salvarmi fu proprio mio padre. Mi vedeva smunta, emaciata. Avevo perdite di sangue e lui mi disse di farmi vedere da un medico". Continua con il racconto di quei momenti difficili: "Mi tolsero l'utero, mentre lui stava morendo. Ero sola in ospedale e pensavo seriamente di non farcela".

Miriana Trevisan: "Ho superato un amore tossico"

Nel passato di Miriana Trevisan c'è un rapporto con una persona che l'ha portata "a un passo dal baratro". La showgirl, però, è stata in grado di accantonare quell'amore tossico. "Ho avuto un uomo che si è insinuato nelle mie fragilità alla fine del mio matrimonio con Pago, il padre di mio figlio Nicola" spiega. E ancora: "Mi ha usato, manipolato e una volta mi ha dato uno spintone terribile, insieme a tanta violenza verbale. Mi diceva che non valevo niente, che ero stupida e io per un lungo periodo ho subito, incapace di liberarmi di questa ossessione". Assicura di essersi distaccata da questa persona e di essere pronta per un nuovo capitolo della sua vita: "Ora ne sono venuta fuori e sono pronta per un vero amore".