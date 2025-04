“Milo Infante promosso in prima serata con Ore 14”: quando potrebbero andare in onda le nuove puntate

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Novità per Ore 14. Secondo quanto sostiene DavideMaggio.it, il programma condotto da Milo Infante sarebbe destinato ad approdare nella prima serata di Rai2. A giudicare dai dettagli trapelati, Ore 14 dovrebbe tenere compagnia agli spettatori per la prima parte della stagione estiva. Dall'esperimento potrebbe dipendere una nuova collocazione per il programma.

Ore 14, l'indiscrezione: "A giugno in onda in prima serata"

Milo Infante sarebbe stato promosso in prima serata con il suo programma Ore 14. In particolare, il conduttore dovrebbe condurre quattro puntate a giugno. Una notizia che non sorprende alla luce del buon riscontro che il programma sta ottenendo. E se questo esperimento dovesse andare a buon fine e portare ai risultati sperati, potrebbe esserci dall'altro all'orizzonte per Milo Infante. Ecco quanto si legge sul sito di Davide Maggio:

Secondo fonti vicine alla Rai, un successo dell’esperimento potrebbe spalancare stabilmente a Infante e al suo team le porte di una prima serata nella prossima stagione televisiva 2025/2026. In questo caso, Ore 14 saluterebbe il pomeriggio in favore dell’appuntamento serale, ancora orfano di un titolo.

Milo Infante e il successo di Ore14

Milo Infante, in un'intervista rilasciata nel 2023 a Fanpage.it, parlò della collocazione del suo programma alle ore 14: "Questa è la fascia oraria peggiore e infatti non la voleva nessuno, affidata per molti anni a tutorial vari e programmi utili ad accompagnare il pubblico verso una condizione di relax. Noi abbiamo smosso le coscienze". E quanto al successo negli ascolti commentò:

La cosa non è sfuggita all'azienda, si sta facendo una riflessione sul futuro di Ore 14 che non è così scontato. Quando un programma ha una crescita simile tocca fare valutazioni di opportunità più ampie. Una cosa va detta, il nostro programma riesce a conciliare in maniera impressionante il costo con il risultato e io credo che questi due parametri viaggino insieme.