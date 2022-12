Milena Miconi piange e medita di lasciare il GF Vip: “Sto impazzendo, mi sento in gabbia” Al Grande Fratello Vip, Milena Miconi ha vissuto un momento di sconforto. La concorrente, in lacrime, ha spiegato di non stare bene nella casa.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip, Milena Miconi sta vivendo un momento di profonda crisi, tanto da accarezzare l'idea di lasciare la casa. Nonostante alcuni spettatori trovino prematuro il suo sconforto, è un dato di fatto che per molti concorrenti, il momento più duro sia quello iniziale, quando si fa ancora fatica ad ambientarsi.

Lo sfogo di Milena Miconi

Milena Miconi è scoppiata a piangere e ha spiegato di sentire la mancanza dei suoi cari. Ma non è questo il solo motivo che le sta rendendo la vita impossibile. L'attrice e showgirl sta anche facendo fatica a tollerare le restrizioni della casa, che la stanno facendo sentire in trappola:

Non ce la faccio senza vederli, poi stare chiusa qua dentro, in questa situazione. Io non c'entro proprio niente qua dentro. Non riesco, ognuno è fatto a modo suo. C'è a chi fa bene, chi si libera di qualcosa. Io non riesco, non riesco a superare questa cosa, non riesco. Sto impazzendo.

Le lacrime della concorrente del Grande Fratello Vip e le parole di Antonino

Visibilmente provata e senza riuscire a trattenere le lacrime, Milena Miconi ha spiegato di non riuscire a vivere serenamente questa esperienza: "Mi sento un topo in gabbia". Antonino Spinalbese, allora, le ha fatto presente che in fondo – nonostante si possa avere l'impressione di essere reclusi – in caso dovesse decidere di andare via, nessuno glielo impedirebbe: "Sappi che tu, quando vuoi, prendi e vai via. Quando arrivi a quella roba lì, prendi e vai via. Ragazzi, parliamoci obiettivamente". Probabilmente, più che una spinta a lasciare se non ce la fa, quello di Antonino Spinalbese è stato un modo per tentare di rasserenarla, facendole comprendere che se dovesse ritenere di non farcela, potrebbe comunque aprire la porta rossa e tornare dalla sua famiglia. Dunque, la costrizione che avverte in questo momento, è solo apparente.