Micol Incorvaia e lo sfogo contro il GF Vip: “Oriana indossa calze velate, perché io non posso?” Micol Incorvaia nelle ultime ore si è sfogata con Giaele De Donà, poi con Edoardo Tavassi. La concorrente si sente “abbandonata” dal GF Vip, poi ha lamentato il diverso trattamento a lei riservato riguardo i look da indossare in puntata: “L’ultima volta c’era Oriana con le calze velate, perché lei sì e io no?”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello VIP Micol Incorvaia è stata colpita da un momento di sconforto. La concorrente si è sfogata prima con Giaele De Donà, poi con Edoardo Tavassi. A far rumore è una considerazione fatta nel van con il fidanzato conosciuto nel reality: nelle ultime settimane è arrivato in casa un ordine ben preciso legato ai look dei Vip per la puntata. Dopo le polemiche sollevate dai piani alti di Mediaset, alle ragazze sarebbero state imposte le calze da indossare sotto gli abiti: "Ad Oriana Marzoli fanno mettere le calze velate, a me no", le parole della Incorvaia che stanno facendo chiacchierare i telespettatori.

Lo sfogo di Micol Incorvaia

In diversi video che circolano su Twitter appare una Micol Incorvaia triste e delusa nella casa del GF VIP. La concorrente si è sfogata con la sua amica, Giaele De Donà, lamentando le poche attenzioni a lei rivolte dal reality. "Da un po' penso a queste cose. Mi sento abbandonata sinceramente, mi fa stare male da un po'. Oggi ho versato due lacrime. Non chiedo niente, che dovrei chiedere: "Perché non mi ca*ate?". Non elemosino nulla. Evidentemente a loro non interesso, lo penso".

Micol Incorvaia e l'ordine di indossare calze coprenti

In un altro breve video sono mostrati gli Incorvassi sul letto, nel van, mentre chiacchierano. Nei pochi secondi ripresi dalla diretta del GF VIP da un utente su Twitter è mostrata Micol Incorvaia che lamenta il diverso trattamento a lei riservato riguardo i look per le puntate in diretta. Sarebbe stata costretta ad indossare calze coprenti e abiti senza scollature, a differenza delle sue altre inquiline: "L'ultima volta c'era Oriana con le calze velate, perché lei sì e io no?".

Lo stesso dubbio era stato sollevato poco prima della puntata del 9 marzo 2023. Micol, durante i preparativi per la diretta, aveva chiesto alle sue inquiline se avessero in mente di indossare le calze: "Avevo provato delle calze velate, sono andati a comprarmi quelle coprenti", lo sfogo. Su Twitter molti utenti stanno commentando quanto accaduto: accusano il Grande Fratello VIP di body shaming ai danni della concorrente.