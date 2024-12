video suggerito

Michele Longobardi caccia Veronica da Uomini e Donne, lei in lacrime: "Tre mesi buttati per un giullare" Il percorso di Michele Longobardi a Uomini e Donne si fa sempre più complesso. Dopo la scelta del tronista di proseguire con la conoscenza di Mery e Amal, la corteggiatrice Veronica si è sfogata in studio: "Ho buttato tre mesi della mia vita dietro a un giullare, ti devi vergognare, sei superficiale". Dura la reazione del campano, che ha invitato la ragazza a lasciare lo studio.

A cura di Sara Leombruno

Il percorso tra Michele Longobardi e Veronica si fa sempre più intricato a Uomini e Donne. Dopo il bacio scattato nel corso della loro prima esterna, tra il tronista campano e la sua corteggiatrice è proseguito per mesi tra alti e bassi. Visto l'avvicinamento del ragazzo alle altre due pretendenti, Amal e Mery, più volte Veronica ha lasciato lo studio del dating show condotto da Maria De Filippi, ma poi è sempre tornata. Nel corso della puntata del 9 dicembre, però, il loro rapporto sembra essere arrivato a un punto di svolta. Ecco cosa è successo.

Perché Michele ha cacciato Veronica dallo studio di Uomini e Donne

Nonostante il suo percorso sia iniziato mesi fa, Michele Longobardi non sembra ancora vicino a una scelta, visto che la conoscenza con le altre due corteggiatrici, Amal e Mery, procede spedita così come quella con Veronica. La parte della puntata del 9 dicembre dedicata al tronista, infatti, si è aperta con la messa in onda di un filmato sul confronto tra lui e Mery, che settimana scorsa aveva scelto di lasciare il programma. "Sei l'unica con cui non sono arrabbiato, con loro sono arrabbiato perché ho le mie motivazioni, con te ho sbagliato. Sono qui con te e non vorrei essere in nessun altro luogo, non vorrei parlare con altre persone", le ha detto il campano per convincerla a restare. A quel punto, la ragazza ha lanciato un attacco a Veronica: "In effetti sono la sola con cui puoi parlare. Veronica se ne va, tu le fai il sorriso e lei si butta addosso".

La reazione di Veronica: "Ho perso tre mesi per un pagliaccio"

Terminata la clip, Veronica ha risposto a tono alla corteggiatrice: "Lui mi ha dimostrato di volere che tornassi, mi sono fidata delle sue parole, ma poi torno e rimango delusa". Il tronista ha dichiarato di non apprezzare il suo comportamento, visto che il fatto di lasciare continuamente lo studio è, secondo lui, segno di immaturità. La reazione della corteggiatrice, a quel punto, è stata dura: "Sei un pagliaccio, ho buttato tre mesi della mia vita dietro a un giullare, ti devi vergognare, sei superficiale". Longobardi, dal canto suo, non ha reagito bene alle parole e l'ha invitata a lasciare lo studio: "Puoi andartene se sono un pagliaccio, ora te ne devi andare". Per scoprire se i due si siano visti dopo la registrazione per un chiarimento toccherà aspettare la prossima puntata.