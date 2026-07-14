“Meglio mangiare me**a che stare qui”: opinionista tv spagnola lascia lo studio dopo le umiliazioni del conduttore

“Non mi umilierai più. Ho resistito per pagare le bollette e per i miei figli. Preferisco mangiare me**a che rimanere in trasmissione”, così la giornalista spagnola Maria Gomez Montero ha lasciato in lacrime il programma Mala Lenguas, denunciando le ripetute umiliazioni subite dal conduttore.

Momenti di tensione nel programma spagnolo Mala Lenguas. La giornalista e opinionista Marta Gomez Montero ha lasciato in lacrime lo studio dopo le ripetute umiliazioni subite dal conduttore Jesus Cintora. "Non mi umilierai più, ho resistito per pagare le bollette per i miei figli", ha detto togliendosi il microfono. "Ha deciso di andarsene? Sono affari suoi", è stata la risposta del diretto interessato. A scatenare la reazione un dibattito su alcune recenti dichiarazioni del leader dell'opposizione spagnola Feijoo.

"Preferisco mangiare me**a che stare in trasmissione", Gomez Montero lascia lo studio

Durante l'ultima puntata del programma Malas Lenguas, in onda su La2, la giornalista Marta Gomez Montero ha lasciato lo studio. "Non risponderò, mi dispiace. Non mi umilierai più. Ho resistito per pagare le bollette e per i miei figli", ha spiegato prima di andare via. A provocare questa reazione è stato l'oggetto del dibattito, nato da una dichiarazione controversa del leader dell'opposizione spagnola Alberto Núñez Feijóo, che qualche giorno prima aveva definito l'assenteismo sul lavoro "un cancro che non possiamo permetterci di pagare". L'uso della parola "cancro" aveva suscitato polemica e il politico era stato accusato di insensibilità e mancanza di empatia. Montero ha tentato di difendere Feijò, ma il conduttore Jesus Cintora ha spostato il focus su un'altra frase provocatoria del leader dell'opposizione. La giornalista allora ha perso la pazienza fino a lasciare lo studio, concludendo con: "Preferisco mangiare me**a piuttosto che rimanere ancora in trasmissione".

Le scuse di Cintora e il ritorno in studio di Marta Gomez Montero

Dopo l'accaduto Cintora si è scusato pubblicamente con un post pubblicato su X, in cui ha spiegato: "A Malas Lenguas c'è e ci sarà sempre spazio per tutte le opinioni. Marta Gómez Montero è una brava giornalista e collega che partecipa molto spesso al nostro programma. Dopo averlo fatto privatamente, desidero porgerle le mie scuse per la spiacevole esperienza". A chiederle scusa anche il presidente dell'emittente del programma, Josè Pablo Lopez. "Mi sono sentita tranquilla e confortata dal vostro atteggiamento", ha commentato Montero dopo essere tornata in onda, spegnendo apparentemente le polemiche sull'accaduto.