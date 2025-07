Mediaset annusa la paura Rai, Sarabanda contro un Reazione a Catena indebolito dall’effetto Pino Insegno

La televisione estiva sta mostrando un'insolita vivacità e il gruppo che si dimostra più attivo è di certo Mediaset, con l'operazione di rilancio di Canale 5 partita in un torrido mese di luglio, che ha già iniziato a dare i suoi frutti. I risultati di ascolti di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna sono davanti agli occhi di tutti e, sebbene sia passata una sola settimana, promettono già di essere la notizia dell'estate.

Il successo di Scotti, l'azzardo di Sarabanda

Numeri, quelli di Scotti, che sono riusciti a destabilizzare la leadership di Rai nella fascia dell'access prime time, che pareva inscalfibile anche nel periodo estivo. Il caso Techeteche Top Ten, che come il direttore Di Liberatore ha spiegato a Fanpage non è stata una chiusura, dimostra se non altro che il fattore Ruota della Fortuna ha smosso qualcosa negli equilibri della Tv estiva.

Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Reazione a Catena in difficoltà, Canale 5 schiera Sarabanda

Così Mediaset prova a prendere la palla al balzo e dare una spallata alla Rai anche nell'altra fascia pregiata del palinsesto estivo, quella del preserale. La partenza di Sarabanda, il format storico con Enrico Papi, dal 21 luglio su Canale 5 alle 18.45, proverà ad alzare l'asticella della concorrenza approfittando dell'indebolimento palese di Reazione a Catena, che con Pino Insegno alla conduzione sta mostrando vulnerabilità reputazionali pesanti. Lo ribadiamo anche stavolta, l'effetto della demonizzazione di Insegno attraverso l'etichetta TeleMeloni è un dato di fatto che rischia di compromettere qualsiasi prodotto il conduttore guidi, da Facci ridere a Reazione a Catena. Un effetto incontenibile, che quasi non dipende da Insegno, ma che pare evidente.

Mediaset prova a giocare d'anticipo

Mediaset lo ha annusato e, come quando la squadra di calcio nota che il terzino avversario è in difficoltà attaccando su quel lato, schiera un altro titolo forte degli anni Novanta, riproposto dopo molte stagioni in una versione quotidiana. Non sappiamo se la metafora calcistica stia in piedi e se l'operazione Papi avrà lo stesso effetto di quella con Gerry Scotti, ma la strategia di Cologno Monzese sembra chiara, almeno nelle sue intenzioni: giocare d'anticipo per portarsi avanti con il lavoro in previsione del ritorno di Affari Tuoi e L'Eredità in autunno, due veri colossi del palinsesto di Rai1.