Mauro Corona verso Ballando con le stelle: dalle sfuriate a Cartabianca ai passi di danza Secondo le indiscrezioni, Mauro Corona passerà dalle montagne ai balletti, dal collegamento settimanale a “Cartabianca” al grande palco del sabato sera di Milly Carlucci.

Mauro Corona è a un passo da Ballando con le stelle. L'indiscrezione è del blog DavideMaggio.it che assicura come la produzione starebbe facendo carte false pur di avere l'opinionista, scrittore e scalatore di Cartabianca. Un'indiscrezione che conferma quanto ormai i rapporti tra il vulcanico Mauro Corona e Viale Mazzini siano ottimi e liberi da vincoli e veti che per il passato gli hanno causato più di un problema dopo lo scontro con (e poi le scuse) Bianca Berlinguer.

Perché Mauro Corona potrebbe andare a Ballando con le stelle 2023

È più di una indiscrezione. Mauro Corona passerà dalle montagne ai balletti, dalla sua stanzetta nella quale si collega tutte le settimane per parlare di politica e attualità a "Cartabianca" al grande palco del sabato sera, sotto gli occhi inflessibili dei giudici di Ballando con le stelle. Non è un mistero che Milly Carlucci ha da tempo messo gli occhi sullo scrittore Mondadori. In passato, Milly Carlucci lo aveva corteggiato proprio utilizzando lo spazio di Cartabianca e Mauro Corona rispose: "No, grazie".

È una trasmissione bellissima, perché devo andare io ad imbruttirla e rovinarla? Alla veneranda età di 72 anni riesco ancora a camminare con le mani e i piedi per aria. Può mettersi il cuore in pace, non andrò. Già mi sto rovinando l’esistenza con Cartabianca.

Chi è Mauro Corona

Mauro Corona è uno degli alpinisti e arrampicatori più importanti d'Italia. Nella sua carriera, infatti, è riuscito ad aprire più di trecento nuovi itinerari di roccia sulla Dolomiti d'Oltre-Piave. Aveva solo 13 anni quando riuscì a scalare il Monte Duranno. Dal 1997 ha cominciato la sua carriera di scrittore, raccontando principalmente il rapporto tra uomo e natura, dal suo punto di vista e dalle esperienze maturate. Le sue opere spesso sono diventati dei best-seller. Nel 2011 vince il Premio Bancarella per "La fine del mondo storto". Nel 2014 vince il Premio Mario Rigoni Stern e il Premio Selezione Campiello per "La voce degli uomini freddi".