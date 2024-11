video suggerito

Matteo e nonna Adriana ad Affari Tuoi accettano l'offerta e perdono 300mila euro, lei: "È colpa mia" Finale amaro per Matteo e nonna Adriana ad Affari Tuoi: dopo aver accettato 50mila euro, offerta proposta dal dottore, hanno scoperto che il loro pacco conteneva 300mila euro. Cosa è successo nella puntata del 3 novembre.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 3 novembre, Matteo, soprannominato "Ben Affleck", della regione Liguria. "Lavoro a Milano, faccio su e giù. Quando vado a Milano sono ospite di una persona importante, mia nonna Adriana", le parole prima di invitare la nonna a raggiungerlo. La donna ha raccontato di essere stata un'insegnante che tutt'oggi offre lezioni private: "Insegnavo tutte le materie in una scuola primaria". Dopo aver accettato 50mila euro, cifra con la quale sono tornati a casa, hanno svelato il contenuto del loro pacco: avrebbero potuto vincere 300mila euro.

La partita di Matteo ad Affari Tuoi

I primi sei tiri si sono conclusi in maniera positiva e per Matteo è arrivata la prima offerta del dottore, 39mila euro. Il concorrente non ha però esitato: ha chiesto alla nonna di tritare l'assegno e proseguire la partita. Eliminati altri tre pacchi, è arrivata una nuova proposta dal dottore, il cambio.

"Non si può dire che significato ha il 16 per me, siamo in fascia protetta" ha dichiarato la nonna. Matteo, però, ha deciso di cambiare il suo pacco e prendere il numero 17. Eliminati altri pacchi blu, per Matteo sono arrivati di nuovo i 39mila euro sull'assegno: "Facciamo ancora un tiro, ce lo possiamo permettere", le parole prima di tritarlo. Eliminati 75euro, è arrivata l'offerta di 45mila euro, poi rifiutata. Matteo e nonna Adriana hanno eliminato, allora, di nuovo una cifra blu e per l'oro è arrivata l'offerta di 50mila euro, di nuovo rifiutata.

Insieme hanno chiamato un pacco contenente 50mila euro e allora il dottore gli ha offerto 2 tiri o di nuovo 50mila euro.

Il finale di Matteo: torna a casa con 50mila euro

"Perché offrirmi 50mila euro se li ho appena eliminati dal tabellone? Il 17 ha un significato per me. Tempo fa sarei andato avanti, ma ora sento di dover accettare l'offerta" ha dichiarato Matteo che ha deciso di accettare l'offerta. Arrivato in finale con 300mila euro e 10mila euro ha raccontato: "Mio fratello prima di partire mi ha detto di tenere il 17, un'altra persona mi ha segnalato il numero 17. Per questo ho deciso di giocare con questo", le parole. Il suo pacco conteneva 300mila euro. "Come dice nonna Adriana, chi si accontenta, gode", le parole di Stefano De Martino prima di salutarli. "È colpa mia", ha concluso nonna Adriana.