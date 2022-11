Matteo Diamante attacca l’ex Nikita Pelizon dopo il GF Vip: “Non sono geloso, ho avuto altre storie” Dopo quanto detto da Nikita Pelizon in diretta al Grande Fratello Vip, l’ex fidanzato Matteo Diamante è tornato sui social per raccontare la sua verità, negando di essere ancora geloso e di averle mai impedito di frequentare i suoi amici o addirittura persone della sua regione.

A cura di Elisabetta Murina

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 3 novembre, Alfonso Signorini ha informato Nikita Pelizon e George Ciupilan dello sfogo di Matteo Diamante sui social. All'ex fidanzato della modella triestina non è piaciuto che il Tiktoker lo abbia definito come "una persona che conosco molo bene", senza aggiungere altro, lasciando intendere che sia contrario al suo avvicinamento alla coinquilina. Nikita ha chiarito il rapporto con il suo ex: "A me dispiace che ogni volta questa persona debba fare queste scene. Sono passati sette anni da quando ci siamo lasciati, ne è passata di acqua sotto i ponti. Posso frequentare chi mi pare?". Ma Matteo Diamante ha avuto ancora una volta da ridire.

La verità di Matteo Diamante

Dopo la puntata Matteo Diamante è tornato sui social per commentare le parole di Nikita e George sul suo conto. In diretta la modella ha sottolineato come la gelosia dell'ex fidanzato in questi anni non si sia mai attenuata nonostante l'amore fosse ormai finito: "Mi definisce l'unica donna che abbia mai amato, non mi ha mai permesso di essere amica dei suoi amici. Se George ci provasse con me, rischierebbe pesante". Ma Diamante non è d'accordo, sostenendo di non essere affatto geloso e di non averle mai impedito di uscire con persone che abitano nella sua stessa regione:

Ma scusate, è uno scherzo? Aspettate che mi siedo. “Sono geloso”fa già ridere così. Per fortuna migliaia di persona sono testimoni dei miei ultimi anni.. per piacere mi confermate che sono tutto tranne che geloso? E poi scusate quella frase li “non posso uscire con le persone che conosce o gente della sua regione”? Ma non è vero “Scusate se per un motivo valido gli chiesi gentilmente di non andare più a letto a farlo con amici o presunti tali” in un contesto di 4 anni fa. Che è diverso. Bho ma questa è pazza.

L'ex di Nikita ha poi continuato mostrando sui social prove concrete a sostegno delle sue parole, come le chat archiviate delle loro conversazione. Ha poi ribadito di aver ormai voltato pagina e aver avuto altre relazioni:

Mi sa che devo raccontare davvero la storia così escono fuori le vere persone, signore sì ma scemo no. Ho le prove dell’esatto contrario perciò lasciatemi ridere perché mi sembra surreale. Ho avuto altre relazioni e non sono mai stato più legato a lei. Anzi proprio archiviata. Ma mi ha descritto come uno stalker praticamente.

Cosa hanno detto Nikita e George durante la puntata del GF Vip

Durante la puntata del 3 novembre del GF Vip, Alfonso Signorini ha fatto leggere a George Ciupilan e Nikita Pelizon lo sfogo di Matteo Diamante sui social in cui si dice deluso dalla "falsità" dell'amico. La modella non è rimasta affatto sorpresa, anzi, lo ha etichettato come un tipico comportamento del suo ex:

Scene viste e riviste. A me dispiace che ogni volta questa persona debba fare queste scene. Sono passati sette anni da quando ci siamo lasciati, ne è passata di acqua sotto i ponti. Posso frequentare chi mi pare? Convinci lui, non è un problema mio. Io non posso uscire con i suoi amici o con persone della sua regione, se lo viene a sapere si incavola. È una storia finita, non darei tutta questa visibilità a questa persona.

Anche George Ciupilan è intervenuto per chiarire la questione: "Per adesso è solo amicizia tra me e Nikita. Io porto rispetto anche se lui ha scritto questo e continuo a fare il mio percorso. Se dovessi provare sentimenti più forti, uno non può trattenersi".