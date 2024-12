Matteo Di Francesco, il batterista de La Corrida è il fratello gemello di un ex insegnante di Amici

video suggerito

Si chiama Matteo Di Francesco ed è uno dei personaggi dell'orchestra de La Corrida che, puntata dopo puntata, ha saputo guadagnarsi un ampio spazio nel programma condotto da Amadeus sul Nove. Il batterista è molto apprezzato dal pubblico che guarda lo show in onda il mercoledì in prima serata sulla rete del gruppo Discovery. Non tutti sanno, però, che Matteo Di Francesco è il fratello gemello di un altro personaggio molto apprezzato: è un ex insegnante di Amici.

Matteo Di Francesco è il fratello gemello di Carlo Di Francesco, insegnante di canto ad Amici

Matteo Di Francesco è il fratello gemello di Carlo Di Francesco, insegnante di canto ad Amici nelle stagioni passate nonché compagno della cantante Fiorella Mannoia, che ha sposato di recente. Matteo Di Francesco fa parte dell'orchestra de La Corrida diretta da un altro storico personaggio che ha passato con Amadeus gli anni migliori in Rai, il maestro d'orchestra Leonardo De Amicis.

Chi è Carlo Di Francesco, il fratello gemello di Matteo, batterista de La Corrida

Carlo Di Francesco, fratello gemello di Matteo Di Francesco, è il marito di Fiorella Mannoia nonché ex insegnante di canto ad Amici. Ha 44 anni e prima ancora del suo ruolo nel talent di Maria De Filippi, è un polistrumentista molto apprezzato. Proprio come suo fratello Matteo, è specializzato nelle percussioni. Originario di Avezzano, ha affiancato in tournée Alex Britti, Edoardo Bennato e Ornella Vanoni.

La carriera di Matteo Di Francesco: anche lui ha lavorato con grandi artisti

Fratelli gemelli in tutto e per tutto. Anche la carriera di Matteo Di Francesco, infatti, è notevole. Si è specializzato presso la Drummers Collective di New York City e ha collaborato con, tra gli altri, Fiorella Mannoia, Noemi, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Paola Cortellesi, Chiara Galiazzo, Samuele Bersani, Paolo Vallesi, Giò Di Tonno, Francesco Baccini, Stefano Di Battista. Ha collaborato nei dischi di Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Deborah Iurato, Samuele Bersani.