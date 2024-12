Fabio ricorda il fratello Fabrizio Frizzi: “Rita Dalla Chiesa fu una presenza importante, con Carlotta era felice”

video suggerito

Fabio Frizzi, immenso musicista, compositore delle colonne sonore che hanno accompagnato la nostra vita e il miglior cinema (da Fantozzi a Zombi, da Febbre da Cavallo a Kill Bill) ha raccontato il rapporto con suo fratello, Fabrizio Frizzi, in una lunga intervista al Corriere della Sera. Il conduttore, scomparso il 26 marzo 2018 a soli 60 anni, non è mai scomparso dai suoi pensieri: "Lo sento ancora qui con me, mi aspetto di vederlo entrare da un momento all'altro e sedersi acconto a me".

Le parole di Fabio Frizzi

Fabio Frizzi racconta gli inizi, i momenti di vita privata, gli amori e gli aneddoti rimasti segreti: "Io lavoravo già a Radio Antenna Musica, dopo il liceo si unì pure Fabri. Imitava chiunque, era forte. Del resto siamo cresciuti con Arbore e Boncompagni. Poi fu chiamato per un provino. Doveva fingere di presentare Lucio Battisti. Poco dopo entrò in Rai. Ci è rimasto fino alla fine". Sulla carriera: "Era contento. Anche quando decise di non andare a Mediaset. Ebbe il coraggio di dire no a Silvio Berlusconi che lo adorava. Fabrizio era una persona di grande onestà intellettuale. Fedele. Si sentiva uomo Rai. Non sempre fu trattato come avrebbe meritato".

I grandi amori di Fabrizio Frizzi

I grandi amori di Fabrizio Frizzi sono stati due: Rita Dalla Chiesa e Carlotta Mantovan, dalla quale il conduttore ha avuto la figlia Stella nel 2013. Rita Dalla Chiesa, conferma Fabio Frizzi, fu importante: "La incontrò a Pane e Marmellata. Un colpo di fulmine. È stata una delle presenze più importanti della sua vita". E su Carlotta Mantovan: "Li ho visti davvero felici. Si pensa che la vita delle persone famose lo sia sempre. No. La quotidianità è fatta anche di dispiaceri, come dentini di una sega che ti mordono la pelle". E sulla paternità: "Gli dicevo: “Saresti il padre ideale, hai proprio un carattere da papà. I miei figli lo adoravano. Per i due più piccoli si vestiva da Babbo Natale. Finché un giorno venne scoperto: “Ma tu sei zio Fabrizio!”. Sono fiero di avere avuto un fratello come lui".

"Diede buca a Demi Moore"

Fabio Frizzi racconta un aneddoto su Demi Moore: "La ospitò in trasmissione nel 1998. Pare che Demi provasse una certa simpatia. Lo invitò a cena ma lui declinò, era impegnato".